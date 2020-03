DSDS in Duisburg: Gastspiel kurz vor den Live-Shows

Auch der Pop-Titan Dieter Bohlen ist in der DSDS-Sendung am Samstag, 7. März, ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

Duisburg. Die Kandidaten der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) machen kurz vor den Live-Shows einen Abstecher nach Duisburg.

Kurz vor den Live-Shows geht es für die verbliebenen Teilnehmer der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) nach Duisburg. Nach nur fünf Stunden Vorbereitung treten die Kandidaten im Gebläsehallenkomplex des Landschaftsparks vor die Jury - und vor ein Publikum, das sich zu einem sehr „intimen Konzert“ erwartungsfroh versammelt hat.

Den Pop-Titan Dieter Bohlen hautnah in Duisburg erleben

Schließlich erlebt man den Poptitan Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti nicht jeden Tag hautnah. Wer ist der gefühlvollste Künstler, wer am auffälligsten, wer zeigt Attitude, wem flattern die Nerven, wer versucht sich an leisen Tönen, wer eskaliert während seiner Performance, wer experimentiert mit Kunstblut – und wer versucht, die Jury mit Marshmallows oder Bier zu bestechen? Fragen über Fragen, die am Samstag, 7. März, ab 20.15 Uhr in der bereits aufgezeichneten DSDS-Sendung bei RTL beantwortet werden.