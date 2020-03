Duisburg: 21-Jähriger vergriff sich an einem Jahr alten Sohn

Duisburg. In zwei Fällen vergriff sich ein 21-jähriger Duisburger an seinen gerade erst ein Jahr alten Sohn. Wegen Missbrauchs stand er nun vor Gericht.

Wegen sexuellen Missbrauchs stand ein 21-jähriger Duisburger vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz. Das zuständige Jugendschöffengericht war am Ende der Verhandlung am Montag davon überzeugt, dass er 2018 in mindestens zwei Fällen seinen damals gerade erst ein Jahr alten Sohn missbraucht hatte.

In Gegenwart seiner damaligen Lebensgefährtin und Mutter des Kindes hatte der Angeklagte seinen Unterkörper entblößt und das Kleinkind dazu gezwungen, sein Geschlechtsteil anzufassen. Die 21-Jährige vertraute sich ihrer Mutter an. Die hatte den Angeklagten in Gegenwart von Zeugen zur Rede gestellt. Dabei hatte der junge Mann die Übergriffe zugegeben. Vor Gericht schwieg er.

21-Jähriger muss 100 Arbeitsstunden ableisten und Sexualtherapie besuchen

Da der 21-Jährige bislang nicht vorbestraft war, die Übergriffe im Vergleich zu anderen Sexualstraftaten eher am unteren Rand angesiedelt waren und der 21-Jährige, der zur Tatzeit noch Heranwachsender war, deutliche Reifeverzögerungen aufwies, blieb es bei einer Verurteilung unter Strafvorbehalt.

Das heißt, die Entscheidung über die eventuelle Verhängung einer Jugendstrafe wurde auf ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. In dieser Zeit wird der junge Mann der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt. Er muss sich straffrei führen, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und eine Sexualtherapie aufnehmen.