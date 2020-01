Duisburg. Regelmäßig trafen sich vier Duisburger in einer Wohnung zum Kartenspielen. An einem Abend eskalierte die Runde. Der Fall landet vor Gericht.

Duisburg: 47-Jährige bestiehlt Mitspielerin bei Kartenrunde

Wie schon regelmäßig zuvor hatten sich am 15. März 2019 vier Menschen in einer Wohnung in Homberg zusammen gefunden, um Karten zu spielen und Alkohol zu konsumieren. Diesmal blieb es allerdings nicht nur bei einem Streit. Die Hausherrin stahl einer Mitspielerin die Geldbörse und als die sich beschwerte, entriss sie ihr auch noch die komplette Handtasche. Dafür stand die 46-Jährige nun vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Durch ihre Verteidigerin ließ die Angeklagte ein weitgehendes Geständnis vortragen. In der Geldbörse hätten sich nur rund 16 Euro befunden. Es habe Streit um den Spieleinsatz gegeben. „Meine Mandantin bedauert, sich derart falsch verhalten zu haben.“ An den Raub könne sich die Angeklagte, die zur Tatzeit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte, keine konkrete Erinnerung mehr. „Es gab aber ein Gerangel um die Tasche.“

Duisburg: „Sie hat mich wie eine Furie angeschrien“

Die Zeugin (60) erinnerte sich noch gut an den Vorfall. „Sie hatte mal wieder Streit mit ihrem Mann. Deshalb wollte ich gehen, bin aber zuvor noch mal auf die Toilette.“ Erst nach dem Verlassen der Wohnung habe sie gemerkt, dass die Geldbörse weg war. „Ich bin zurück und wollte sie zurück. Da hat sie mich wie eine Furie angeschrien und mir die Handtasche von der Schulter gerissen.“

Kleinlaut entschuldigte sich die Angeklagte bei der Geschädigten. Was wohl nichts daran ändert, dass die jahrelange Freundschaft der Vergangenheit angehört. Das Schöffengericht sah trotz einiger Vorstrafen keinen Grund, die Angeklagte hinter Gitter zu schicken. Wegen Diebstahls geringwertiger Sachen und eines Raubes in einem minderschweren Fall setzte es eine siebenmonatige Freiheitsstrafe auf drei Jahre zur Bewährung aus.