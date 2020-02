Duisburg: „7 Days Premium“-Hotel öffnet bald am Schwanentor

Duisburg. Das „7 Days Premium“-Hotel stellt sich zwei Wochen vor der Eröffnung vor. So sieht der Neubau am Schwanentor von innen aus.

Die ersten Gäste checken am 16. März ein, bei einem Pre-Opening stellten die Betreiber am Donnerstag das „7 Days Premium“-Hotel vor. Neben dem Digitalkontor von Krankikom ist es der zweite Neubau, der binnen weniger Monate gegenüber dem Steiger Schwanentor am Innenhafen bezogen wird.

Mit 169 Betten das größte Hotel in Duisburg

Mit dem 169 Betten-Haus eröffnet die Plateno-Kette, die zur chinesischen Jin Jiang-Hotelgruppe gehört, ihr erstes Haus in NRW, das dritte in Deutschland nach Leipzig und München (beide 2018) und Berlin (2019). In den siebenstöckigen Doppelkubus, hinter dem Projektentwickler Manfred Stüdemann (SGE Stüdemann-Grundbesitz-Entwicklung GmbH), Köster-Bau als Generalunternehmer stehen, flossen in 18 Monaten Bauzeit rund 12 Millionen Euro der Investoren Trec Real Estate (Düsseldorf) und der Soravia-Gruppe (Wien), die vorerst Besitzer der an die Hotelkette vermietete Immobilie bleiben.

Funktionale Ausstattung im Innern

Weniger spektakulär als die Fassade ist das Innenleben, das Bart Beerkens, Europa-Geschäftsführer von Plateno, als „funktional“ bezeichnet. „Wir sind zwischen dem Intercity und dem B&B-Hotel angesiedelt“, beschriebt der Niederländer den Anspruch der Marke anhand der beiden Mitbewerber, die unlängst neu am Hauptbahnhof eröffneten. Die Übernachtung soll’s im „7 Days Premium“ ab 49 Euro geben - abhängig ist der Preis von der Auslastung. In Buchungsportalen kostete das Standard-Doppelzimmer am Eröffnungstag 112 Euro, am darauf folgenden Samstag 67 Euro.

Fototapete mit Innehafen-Motiv

Bed & Breakfast lautet das Konzept mit dem die Marke wirtschaftlich konkurrenzfähig sein will. „Mittag- und Abendessen bieten wir nicht an“, erklärt Beerkens und verweist auf die nahe Gastronomie in Innenstadt und Innenhafen. Den Gast erwarten 15-Quadratmeter-Zimmer mit Doppel- oder zwei Einzelbetten und separatem Bad – weder übermäßig geräumiger, noch zu enger Drei-Sterne-Standard der Kategorie „Budget Premium“. An allen Standorten sucht die Marke den lokalen Bezug – in Duisburg ist es der Blick auf den Innenhafen. Den bekommt der Gast nicht nur beim Blick aus vielen Zimmern, sondern auch auf der Fototapete hinter dem Bett.

Schiwierige Auslastung am Wochenende

Als Zielgruppe hat der Europachef Geschäftsreisende für die Belegung unter der Woche im Blick, „auch die Messegäste in Düsseldorf sind natürlich wichtig“, sagt Bart Beerkens. Dass die Auslastung an Wochenenden nicht einfach wird, ist auch Kay Dymaszewski klar. „Wir haben da schon einige Ideen“, sagt der Vertriebsleiter. Um Radler, die auf dem nahen Ruhrtalradweg unterwegs sind, will er verstärkt werben, um Rhein-Ausflügler, die in Steinwurfweite die Weiße Flotte nutzen.

Chinesisches Hotel am Ende der neuen Seidenstraße

Warum Duisburg? „Wir sind Teil eines chinesischen Unternehmens, deshalb passt die Stadt am Ende der neuen Seidenstraße als Standort“, erklärt Beerkens, der aus Venlo stammt. Auch die Niederländer hat er als potenzielle Kunden im Blick. Dass der Besucher-Zuwachs in Duisburg zuletzt deutlich niedriger ausfiel, als in den Vorjahren, der Hotel- und Gaststättenverband schon vor einer Sättigung des Marktes warnt, ist auch Bart Beerkens nicht entgangen. „Das macht mir keine Sorgen“, sagt Plateno-Geschäftsführer, „Duisburg wird wachsen und wir wollen Teil des Erfolges sein.“

Die Jing Jiang-Hotelgruppe (Shanghai) ist die weltweit größte nach der Marriott-Gruppe. Sie führt unter ihrem Dach insgesamt 42 Hotelmarken darunter Radisson, Louvre-Hotels oder Campanile.

Die Planteno-Gruppe wurde 2005 in China gegründet mit dem Ziel, dort die bislang nicht vorhandene Markenhotellerie zu etablieren. Der Konzern etablierte Standards für die Marke, der sich bis 2015 rund 5000 Franchisenehmer im Reich der Mitte anschlossen.

Seither expandiert Jing Jiang in Südostasien und in Europa, wo erste „7 Days Premium“-Hotels in Linz, Salzburg und Wien entstanden. Es folgten Leipzig, München und Berlin, in Deutschland eröffnet noch in diesem Jahr ein weitere Haus in Offenbach, in Österreich das zweite Hotel in Wien.