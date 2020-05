Duisburg: Ärger um maximale Kundenzahl bei Ikea in Hamborn

Duisburg. Nur maximal zwei Kunden werden derzeit gemeinsam bei Ikea in Duisburg zum Einkauf eingelassen. Familien mit kleinen Kindern ärgert das.

Eine neue Küche wollte Jacek Cwieczek mit seiner Frau und den beiden Töchtern, sechs und neun Jahre alt, in der Ikea-Filiale in Duisburg-Hamborn einkaufen. Nachdem er 30 Minuten auf den Einlass gewartet hatte, wurde er aber vom Sicherheitspersonal am Eingang abgewiesen: Die maximale Gruppengröße, die im Möbelmarkt derzeit zulässig ist, beträgt zwei Personen.

Der Familienvater ist verärgert. „Meine Frau habe ich beim Küchenkauf gern dabei, und die Kinder kann ich ja schließlich nicht solange im Auto einsperren“, sagt Cwieczek. Weil aus Sicherheitsgründen auch die Kinderbetreuung bei Ikea derzeit eingestellt ist, sollten Familien nicht benachteiligt werden, findet er. „Ikea will doch schließlich ein familienfreundliches Unternehmen sein.“

Auch mit dem Hygieneschutz habe das wenig zu tun: Ausschlaggebend sei dabei lediglich die maximale Kundenzahl, die sich gleichzeitig im Markt befinde. 500 durften be der Wiedereröffnung am 22. April maximal rein. Cwieczek vermutet eher handfeste wirtschaftliche Gründe hinter dieser Regel: „Auch eine vierköpfige Familie zahlt nur einmal.“

Ikea-Filialleiterin: Eltern dürfen mit ihren Kindern einkaufen

Richtig ist: Ikea Duisburg weist ganz oben auf seiner Internet-Seite unübersehbar auf die Regel hin, die seit dem 22. April gilt: „Bitte beachte die vorgegebene Gruppengröße von maximal zwei Personen und plane deinen Einkauf nur alleine oder zu zweit.“

Allerdings ist der Hamborner Markt der einzige, der darauf aufmerksam macht. Auf den Internet-Seiten der nächstgelegenen Häuser in Düsseldorf, Essen und Dortmund gibt es diesen Hinweis nicht. Ikea weist außerdem auf die Möglichkeit hin, Einrichtungen online oder telefonisch zu planen.

Heißt das also, Familien mit Kindern können dort einkaufen? „Wir empfehlen eine maximale Gruppengröße von zwei Kunden“, sagt eine Sprecherin der Ikea-Zentrale in Wallau. Das bedeute aber nicht automatisch, das Familien mit Kindern abgewiesen würden. Ausnahmen von der Regel hat auch Jacek Cwieczek in Hamborn beobachtet. Vereinzelt seien auch Eltern mit einem oder mehreren Kleinkindern eingelassen worden.

Das sei auch durchaus so vorgesehen, betont Filialleiterin Sandra Schlahn. „Eltern mit ihren Kindern können bei uns einkaufen. Möglich ist allerdings, dass nicht die ganze Familie gleichzeitig eingelassen wird." Größeren Gruppen werde der Zugang allerdings verweigert. Schlahn: „Das Abstandsgebot wird bei uns regelmäßig von den Behörden kontrolliert." Mit Jacek Cwieczek werde sie Kontakt aufnehmen, verspricht die Filialleiterin – damit die Familie bald zu ihrer Wunschküche kommt.