Auch in Duisburg breitet sich das Coronavirus weiter aus. Alle Informationen zur Epidemie in Duisburg gibt es hier in unserem lokalen Newsblog. Den Corona-Ticker für Deutschland lesen Sie hier, das Blog mit Corona-Nachrichten aus NRW hier.

Coronavirus in Duisburg: Fallzahlen Sars-CoV-2-Infektionen

Es gibt eine hohe Dunkelziffer: nicht aufgefallene und gemeldete, also nicht registrierte Sars-CoV-2-Infektionen. Diese Grafik aktualisieren wir mit Daten des Duisburger Gesundheitsamtes. In dessen Statistik gehen Todesfälle Infizierter nicht ein, wenn Covid-19 nicht die Todesursache war. Das Robert-Koch-Institut zählt dagegen auch solche Fälle öffentlich – und somit mehr Tote als die Stadt.

• Di., 21.4.: aktuell infiziert: 225; in Summe: 707; genesen: 468; zzt. in stationärer Behandlung: 69; Todesfälle, kumuliert: 14; Tests: 5532

• Mo., 20.4.: aktuell infiziert: 235; in Summe: 683; genesen: 436; zzt. in stationärer Behandlung: 69; Todesfälle, kumuliert: 12; Tests: 5360

• Sa., 18.4.: aktuell infiziert: 242; in Summe: 662; genesen: 411; Todesfälle, kumuliert: 10

• Fr., 17.4.: aktuell infiziert: 249; in Summe: 656; genesen: 398; zzt. in stationärer Behandlung: 65; Todesfälle, kumuliert: 9; Tests: 4682

Die aktuelle Lage am Mittwoch, 22. April

12.15 Uhr: NRW führt ab Montag, 27. April, landesweite Maskenpflicht ein, in Geschäften und in Bussen und Bahnen. Zudem dürfen ab dann auch große Geschäfte öffnen – wenn sie Verkaufsfläche reduzieren.

Um der Maskenpflicht zu genügen, sind laut Landesregierung auch sogenannte Alltags-/Community-Masken ausreichend. Dieser Art Mundschutz sei auch in der Fläche breit verfügbar. „Viele Bürger haben sich solche Masken in den vergangenen Tagen bereits beschafft oder selbst geschneidert“, so Ministerin Ina Scharrenbach. Alternativ zum Mund-Nasenschutz ist in NRW sind auch Schals oder Tücher zugelassen, die über Mund und Nase getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten werde.

10.10 Uhr: Der Ikea-Markt hat den Einlass pünktlich um zehn Uhr gestartet, schnell sind 150 Kunden drin, 150 weitere warten draußen. Es dürfen sich zeitgleich 500 Kunden im Ikea-Markt aufhalten. Geschlossen bleiben wegen der Corona-Pandemie allerdings das Kundenrestaurant, das Bistro, die Kinderbetreuung und alle Spielbereiche. Um den Sicherheitsabstand zu wahren, darf pro 20 qm Verkaufsfläche ein Besucher hinein.

9.45 Uhr: Ikea öffnet heute seine Filialen in Deutschland erstmals nach der Corona-Pause wieder, so auch den Möbelmarkt an der Beecker Straße in Hamborn. Um 9.45 Uhr ist die Warteschlange mit etwa 200 Kunden etwa 300 Meter lang. Alle halten anderthalb Meter Abstand, wie es die von Ikea aufgeklebten Hinweise („Bitte Abstand halten – 1,5 Meter“) fordern. Etwa ein Viertel der Menschen trägt Mund- und Nasenschutz.

9.30 Uhr: Die Lockerung der Corona-Schutzverordnung des Landes erlauben es zahlreichen Händlern in Duisburg wieder zu öffnen. Duisburg Kontor teilt mit, dass darum auch die Öffnungszeiten des Bauernmarktes in der Innenstadt der veränderten Besucherfrequenz angepasst werden. Ab Donnerstag, 23. April, „findet der Bauernmarkt wieder jeweils dienstags, donnerstags und samstags von 10 bis 18 Uhr statt“. Die Händler sollen mit ihrem üblichen Sortiment vertreten sein. „Die Duisburger Wochenmärkte finden aufgrund der Corona-Krise unter Einhaltung der gebotenen Sicherheitsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz der Besucherinnen und Besucher statt“, versichert Duisburg Kontor.

8 Uhr: 1100 Verstöße gegen das Kontaktverbot hat es bisher bei Corona-Kontrollen in Duisburg gegeben. Die Stadt kassiert dadurch 220.000 Euro. Zum Bericht.

DIENSTAG, 21. APRIL: Ikea bereitet die Öffnung vor

16.30 Uhr: Der Ausblick des Hafen-Vorstandes auf 2020 fällt wegen der Auswirkungen der Corona-Krise pessimistisch aus. „Wir rechnen mit einem Minus von mindestens zehn Prozent“, sagte der Vorstandsvorsitzende Erich Staake bei der Vorstellung der Bilanz am Dienstag.

15.45 Uhr: Die Stadt hat am dritten Tag in Folge neue Todesopfer der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet: von Montag auf Dienstag (Stand: 15.30 Uhr) kamen zwei weitere hinzu. Inzwischen sind 14 Duisburger an den Folgen der Corona-Infektion verstorben.

Die Zahl der zurzeit noch mit Sars-CoV-2 infizierten Duisburger sank trotz 24 bestätigter Neuinfektionen (von 683 auf 707 in Summe) von 235 auf 225 – weil 52 Betroffene inzwischen als genesen gelten.

In stationärer Behandlung waren am Montag 69 Patienten. Längst nicht alle müssen intensivmedizinisch behandelt werden. In den hiesigen Kliniken gebe es nach Informationen des Krisenstabes trotz der steigenden Zahl stationär aufgenommener Infizierter weiterhin ausreichend Behandlungsplätze, sagte Stadtsprecherin Susanne Stölting.

In den Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden bisher insgesamt 5532 Corona-Tests durchgeführt. Medizinisch untersucht wurden in den Sichtungszentren bislang alles in allem 2450 Patienten, teilt die Stadt mit.

13.55 Uhr: Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link und der städtische Krisenstab wollen eine Maskenpflicht einführen, wenn die nordrhein-westfälische Landesregierung darauf verzichtet oder weiter zögert. Das hat Sören Link heute angekündigt.

Link hatte bereits in der Vergangenheit an die Bürger appelliert, Mund- und Nasenschutz zu nutzen: „Die Experten sind sich einig, dass das Tragen von Alltagsmasken andere vor einer Infektion schützt. Deswegen hatte ich alle Duisburgerinnen und Duisburger dazu aufgerufen, überall dort, wo der Mindestabstand schwer einzuhalten ist, eine Maske zu tragen.“ Dies diene vor allem in Bussen und Bahnen sowie beim Besuch von Geschäften dem Schutz besonders gefährdeter Menschen.

„Die Beobachtungen zeigen jedoch“, argumentiert Link, „dass nur wenige Menschen tatsächlich Alltagsmasken verwenden.“ Darum fordert er „eine einheitliche Regelung der Landesregierung“ und kündigt an: „Sollte diese nicht in Kürze vorliegen, bereiten wir kurzfristig eine entsprechende Allgemeinverfügung zum Tragen eines geeigneten Mund- und Nasenschutzes vor.“

Link betonte zudem, dass auch mit Maske die Hygienehinweise und das Gebot des Abstandhaltens zwingend weiter fortgeführt werden müssten: „Alltagsmasken dienen primär dem Schutz der Anderen – nicht dem eigenen Schutz. Wir haben bisher mit Geduld und Konsequenz vieles richtig gemacht. Gerade deshalb dürfen wir das Erreichte nun nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.“

13.50 Uhr: Die Freiwilligen der Gruppe „Corona Solidarität Duisburg“ unterstützen seit Mitte März schon Bürger der Risikogruppe, indem sie für diese einkaufen, Botengänge erledigen und mit Hunden Betroffener Gassi gehen. Viele der Helferinnen sind jung, befinden sich in der Ausbildung oder studieren noch und haben momentan „einfach mehr Freizeit, um Leute zu unterstützen“. Zum Bericht.

13.15 Uhr: Polizei, Zoll und Bundesamt für Güterverkehr (BAG) haben rund um das Logport-Gelände in Rheinhausen Schwerpunkt-Kontrollen durchgeführt. Auslöser für die Kontrolle bei Logport war, dass die Logistikbranche einerseits wegen der Corona-Pandemie Auftragsrückgänge beobachtet, andererseits Nachteile fürchtet, weil Wettbewerber gegen Auflagen verstoßen könnten.

12.30 Uhr: Der Duisburger Reiseveranstalter Schauinslandreisen hat bis Ende des Jahres Kurzarbeit angemeldet. Betroffen davon sind alle 500 Mitarbeiter. Alleine die Rückerstattung für 130.000 Kunden, deren Urlaube wegen Corona storniert werden mussten, kostet Schauinslandreisen 70 Millionen Euro.

11 Uhr: Das Einrichtungshaus Ikea will ab Mittwoch seine Filiale in Hamborn wieder öffnen. Geschlossen bleiben wegen der Coronakrise bis auf weiteres allerdings das Kundenrestaurant, das Bistro, die Kinderbetreuung und alle Spielbereiche. Um den Sicherheitsabstand zu wahren, darf pro 20 qm Verkaufsfläche ein Besucher hinein. Ikea bittet, möglichst allein oder maximal mit einer Begleitperson zu kommen und möglichst einen Mundschutz zu tragen. Plexiglasscheiben an den Kassen sollen die Mitarbeiter schützen, außerdem gibt es für sie Mundschutz und Handschuhe. Bundesweit bleibt Ikea der Onlinehandel - nur in NRW dürfen die Filialen wieder öffnen.

MONTAG, 20. APRIL: Weitere Todesfälle, Warteschlangen vor Geschäften

18.15 Uhr: Trauer im Awocura-Seniorenzentrum Im Schlenk: Im am schlimmsten betroffenen Duisburger Altenheim sind am Wochenende drei infizierte Bewohner verstorben, die Zahl der Infizierten in der Einrichtung ist weiter gestiegen.

16 Uhr: Die Stadtverwaltung meldet zwei weitere Todesfälle durch das Coronavirus seit Samstag. Betroffen seien erneut Patienten, die wegen ihres Alters und/oder Vorerkrankungen zur Risikogruppe zählen, erläuterte Stadtsprecherin Susanne Stölting. Damit sind inzwischen zwölf Duisburgerinnen und Duisburger Covid-19 erlegen.

Die Zahl der Infizierten, die stationär behandelt werden müssen, ist seit Freitag um vier auf 69 gestiegen. Zur Erinnerung: Nicht alle Betroffenen müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Die Zahl der registrierten, aktuell Infizierten sank übers Wochenende von 242 auf 235, weil die Zahl der genesenen seit Samstag um 25 auf 436 gestiegen ist, aber in Summe lediglich 21 hinzukamen (von 662 auf 683).

Zudem befinden sich derzeit 854 Personen in häuslicher Quarantäne. In den Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden bisher insgesamt 5360 Corona-Tests durchgeführt.

Was diese Zahl der in Duisburg durchgeführten Tests aussagt, lesen Sie in diesem Artikel.

14 Uhr: Nach mehreren Wochen dürfen viele Händler seit heute ihre Geschäfte wieder öffnen. Es kommen deutlich mehr Menschen in die Innenstadt als in den vergangenen Wochen, vor dem Einkaufszentrum Forum bilden sich Schlangen.

12 Uhr: Es hatte sich nach den jüngsten Corona-Beschlüssen zum bundesweiten Veranstaltungsverbot bereits angekündigt: Das „Traumzeit“-Festival 2020 fällt aus. Festivalleiter Frank Jebavy denkt nach der „schmerzhaften Absage“ bereits ans Festival 2021. Die Tickets bleiben für die nächste „Traumzeit“-Ausgabe 2021 gültig.

11 Uhr: Das Frühlingswetter und die Corona-Krise führen auch in Duisburg offenbar zu einem Fahrrad-Boom. Die Menschen entdecken das Zweirad zunehmend als Sportgerät und als Alternative zu Bus und Bahn. Das zeigt sich auch heute, wo auch die Fahrradgeschäfte in der Stadt erstmals wieder öffnen dürfen.

Bereits vor Ladenöffnung bildeten sich vielerorts lange Schlangen von Kunden, vor den Eingangstüren war Geduld gefragt. Bei Lucky Bike am Harry-Epstein-Platz etwa füllte sich der Parkplatz, Mitarbeiter achteten auf den Sicherheitsabstand in der Warteschlange und regelten den Zugang zu den Geschäftsräumen.

10 Uhr: Schüler aus dem Duisburger Westen protestieren mit einem Schreiben an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Bildungsministerin Yvonnne Gebauer (FDP) und Oberbürgermeister Sören Link (SPD) gegen die geplanten Abiturprüfungen in der Corona-Krise. Dieses haben 62 Abiturienten des Gymnasiums in Rumeln-Kaldenhausen unterzeichnet, ebenso zwölf der Heinrich-Heine-Gesamtschule (Rheinhausen), ein Schüler des Krupp-Gymnasiums (Rheinhausen) sowie Schüler der Gymnasien Stadtpark und Horkesgath im benachbarten Krefeld.

SAMSTAG/SONNTAG, 18./19. APRIL: Grüne kritisieren Öffnung der Schulen

16.05 Uhr: Die Stadt Duisburg bedankt sich bei „Duisburgs Helden“ in der Corona-Krise in einem Video, in dem zum Beispiel Busfahrer, Feuerwehrleute, Kassierer, Paketzusteller und viele mehr zu sehen sind. Es ist auf unter anderem auf www.duisburg.de veröffentlicht worden.

16 Uhr: Die Duisburger Grünen kritisieren die schrittweise Öffnung der Schulen in NRW nach den Osterferien in der Corona-Krise aufs Schärfste. Die Schulen nun „ohne einheitliche Vorbereitung sowie Gewährleistung eines umfassenden Infektionsschutzes zu öffnen, ist verantwortungslos gegenüber den Schülerinnen und Schülern, ihren Lehrkräften und den Schulträgern“, so Grünen-Sprecher Felix Lütke.

13.10 Uhr: Die Stadt gibt die Corona-Fälle, Stand Samstag, 18. April, bekannt: Demnach sinkt die Zahl der Duisburger, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, weiter – von zuletzt 249 auf 242.

12.45 Uhr: Mehr Busse und Bahnen fahren in der Corona-Krise wieder nach den Osterferien in Duisburg. Darüber hinaus setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) die von der Politik beschlossenen ersten Verbesserungen des neuen und viel fach kritisierten Nahverkehrsplans ab Montag, 20. April, um. Davon werden vor allem die Schüler profitieren.

12.35 Uhr: Der Schulbetrieb wird nach Angaben der Stadt ab Donnerstag, 23. April, für die Abschlussjahrgänge 10 und Q2 (12/13) sowie für die Förderschulen wieder aufgenommen. Der Abiturjahrgang der Q2 (Jahrgangsstufe 12 und 13) erhält Vorbereitungsangebote in den Abiturfächern. Die Teilnahme ist für die Schüler freiwillig.

Ikea dürfte ab Montag öffnen, wartet aber noch

12.30 Uhr: Ikea könnte am Montag, 20. April, in NRW wieder öffnen, lässt sich mit der Wiederaufnahme des Betriebs aber noch Zeit, um die notwendigen Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz zu treffen. Dies betrifft auch das Einrichtungshaus an der Beecker Straße 80 in Duisburg. Wann Ikea wieder öffnet, steht noch nicht fest.

11 Uhr: Die Veranstalter des Ruhrorter Hafenfests haben sich am Wochenende ebenso an die Fans der beliebten Veranstaltung gewandt: „Lange haben wir gewartet und gehofft, dass sich die Situation bezüglich des Corona Virus in Deutschland rechtzeitig entschärfen würde. Leider haben sich unsere Hoffnungen nicht erfüllt, die Lage ist nach wie vor ernst. Daher haben Bund und Länder nun gemeinsam entschieden, alle Großveranstaltungen mindestens bis Ende August 2020 zu untersagen. Diesem Beschluss folgend, müssen wir nun leider mitteilen, dass das Ruhrorter Hafenfest in diesem Jahr nicht stattfinden wird.“ Immerhin steht der Termin fürs nächste Jahr bereits fest: Vom 20. bis zum 23. August soll die Sause dann im Hafenstadtteil stattfinden. Eine Ruhrorterin kommentiert die Entscheidung in den sozialen Netzwerken: „Es ist mehr als verständlich, macht mich aber trotzdem sehr traurig.“

9.30 Uhr: Die Stadt sagt weitere Veranstaltungen ab: Die Drachenboot-Fun-Regatta, die zu den größten im Revier gehört und eigentlich vom 19. bis zum 21. Juni im Innenhafen stattfinden sollte, wird abgesagt. Die Stadt verweist auf den neue Erlass der NRW-Landesregierung, der die Durchführung von Großveranstaltungen bis mindestens 21. August 2020 untersagt.

Die bereits geleisteten Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Teilnehmer können sich per E-Mail an die Wanheimer Kanugilde unter info@kanugilde.de. Für etwaige Rückfragen steht Dagmar Bungardt vom Citymanagement per Mail unter d.bungardt@stadt-duisburg.de zur Verfügung.

FREITAG, 17. APRIL: Auch Staatsanwaltschaft für Ende des Loveparade-Prozesses

16.15 Uhr: Die Zahl der Duisburger, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist leicht gesunken. 65 Menschen werden nach Angaben der Stadt wegen ihrer Symptome stationär behandelt.

15.30 Uhr: Der Duisburger Stadtwerketurm wird weitere zwei Wochen in den Abend- und Nachtstunden weiß angestrahlt. Aufgrund der Verlängerung der Kontaktsperre bis zum 3. Mai habe man sich entschlossen, das weithin sichtbares Zeichen der Solidarität um weitere zwei Wochen zu verlängern, teilten die Stadtwerke mit.

12.50 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat dem Vorschlag des Duisburger Landgerichts zugestimmt, das Strafverfahren gegen die drei verbliebenen Angeklagten im Loveparade-Hauptverfahren einzustellen. In den vergangen Wochen waren immer wieder Prozesstage wegen des Coronavirus ausgefallen. Ein Urteil vor der Verjährungsfrist von zehn Jahren schien deshalb nach Ansicht des Gerichts unwahrscheinlich.

11.30 Uhr: Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) empfiehlt ihren Fahrgästen dringend in Bus und Bahn einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. So könne das Infektionsrisiko gemindert werden. Alle Fahrer der DVG werden mit Nase-Mund-Schutzmasken ausgestattet, teilte das Verkehrsunternehmen mit.

Recyclinghöfe werden überrannt: Bis zu zwei Stunden Wartezeit

10.50 Uhr: Seit 14. April sind drei Recyclinghöfe wieder geöffnet – und werden überrannt. Die Wirtschaftsbetriebe bitten deshalb eindringlich darum, nur das zu entsorgen, was derzeit wirklich notwendig und nicht aufzuschieben ist. Der Andrang sei mittlerweile so groß, dass es zum Teil zu zwei Stunden Wartezeit kommt. Die Wirtschaftsbetriebe verweisen darauf, dass aufgrund der starken Auslastung nur noch Fahrzeuge bis 17.30 Uhr auf das Gelände der Höfe zur Abfallentsorgung gelassen werden.

Lange Warteschlange vor dem Recyclinghof Nord in Duisburg Foto: cst

8.50 Uhr: Eine Fachgruppe der Feuerwehr richtet im ehemaligen St.-Barabara-Altenheim in Vierlinden eine Behelfs-Pflegestation ein. Sie soll zum Einsatz kommen, wenn alle anderen Kapazitäten in der Coronakrise erschöpft sind

DONNERSTAG, 16. APRIL: Forum darf wieder öffnen

16.55 Uhr: Die DVG setzt nach den Osterferien wieder mehr Busse und Bahnen ein. Die Strengen regeln bleiben aber.

16.50 Uhr: Der Einzelhandelsverband geht davon aus, dass auch das Forum und Ikea in Hamborn am Montag wieder öffnen können.

15.53: Die Zahl der Personen in stationärer Behandlung ist leicht angestiegen (s. Zahlen)

15.30 Uhr: Wenig Hoffnung für das Traumzeit-Festival: Von Kulturdezernent Thomas Krützberg gibt es aber noch keine offizielle Absage. Er möchte die neue Landesverordnung abwarten.

14.30 Uhr: Die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus haben Duisburg bisher einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Das teilte Stadtkämmerer Martin Murack am Donnerstag mit. Hinzu kämen massive Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, erklärte Murack.

10.30 Uhr: Nach dem großen Erfolg in Essen startet nun auch in Duisburg ein Autokino. Das Filmforum richtet eine Leinwand auf dem Stadionparkplatz P4 an der MSV-Arena ein. Die erste Vorstellung gibt es bereits am Freitagabend. Das Autokino soll für voraussichtlich drei Wochen öffnen.

9 Uhr: Im Duisburger Sport fallen wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Veranstaltungen aus: Dazu gehören unter anderem der Rhein-Ruhr-Marathon und der traditionelle Sportaustausch Duisburg-Calais.

8.20 Uhr: In den Gotteshäusern der Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg stünde normalerweise in diesen Wochen die Konfirmation an. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie können aber schon seit einem Monat keine Gottesdienste mehr in Kirchen gefeiert werden, und die Evangelische Kirche im Rheinland hatte vorher schon den Gemeinden dringend empfohlen, Konfirmationsgottesdienste zu verschieben. So wurden in diesem Jahr bisher keine Konfirmationen im Duisburger Kirchenkreis gefeiert. Nun gibt es aber neue Termine: Die Gemeinde Alt-Duisburg hat die Konfirmationen auf das nächste Jahr verschoben. Die Option im Herbst dieses Jahres zu feiern, halte man sich aber offen.

Die meisten Gemeinden haben die Feiern nach Angaben des Kirchenkreises aber auf den Zeitraum zwischen Ende August und Anfang Oktober 2020 verlegt – unter dem Vorbehalt, dass die Bedingungen dafür gegeben sind.

MITTWOCH, 15. APRIL: Eltern und Lehrer fordern Prüfungsverzicht

17.40 Uhr: Die Schulen sollen ab dem 4. Mai wieder Schrittweise ihren Betrieb aufnehmen. Lehrer und Eltern aus Duisburg fordern, wegen der Ausnahmesituation auf Abschlussprüfungen zu verzichten.

16.30 Uhr: Zwei weitere der 250 Bewohner der Asylunterkunft an der Memelstraße haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die generelle Quarantäne für die Unterkunft konnte jedoch aufgehoben werden.

11.30 Uhr: Die Lage bei der Logistikfirma Schnellecke im Duisburger Süden spitzt sich weiter zu. Immer mehr Mitarbeiter erkranken trotz Hygienemaßnahmen am Coronavirus.

Bei der Bezirksregierung Düsseldorf ist inzwischen eine Beschwerde über den Betrieb eingegangen. Die Abteilung Arbeitsschutz habe eine Kontrolle durchgeführt, das Ergebnis werde der Öffentlichkeit allerdings nicht mitgeteilt.

DIENSTAG, 14. APRIL: 36 Coronafälle in Altenheim

16.20 Uhr: Eine Häufung von Coronafällen gibt es aktuell in einem Duisburger Seniorenheim. Dort sind 21 Bewohner und 15 Mitarbeiter betroffen.

16 Uhr: Über 4400 Coronatest haben Helfer insgesamt in Duisburg bislang genommen. Aktuell sind in der Stadt 255 Menschen infiziert, das sind fünf Mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle steht weiterhin bei neun.

10.20 Uhr: Nach einem Corona-Fall in der Asylunterkunft an der Memelstraße, rechnet die Stadt am Mittwoch mit den Testergebnissen der 250 Bewohner. Viele Bewohner hätten sich zunächst gegen die Tests gewehrt, berichtet Stadtsprecherin Susanne Stölting. Darunter seien auch Deutsche gewesen, die an der Memelstraße untergebracht sind, weil ihre Wohnungen für unbewohnbar erklärt wurden.

8.30 Uhr: Die IHK Niederrhein befürwortet neue Lockerungen in der Corona-Krise. „Unternehmer, deren Geschäfte aktuell geschlossen sind und die praktisch keinen Umsatz haben, brauchen eine Perspektive“, sagt IHK-Präsident Burkhard Landers.

MONTAG 13. APRIL: Mehr Genesene als aktuell Infizierte

16.30 Uhr: Die Zahl der Todesfälle ist in Duisburg auf neun gestiegen. Alle Toten gehörten zu Risikogruppen, erklärte die Stadt.

12.50 Uhr: Nachdem ein Bewohner der Asylunterkunft Memelstraße positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Hat die Stadt alle 250 Bewohner ebenfalls testen lassen. Das war am Samstag allerdings eine mühevolle Angelegenheit: „Es gab einige Diskussionen, da sich einige Bewohner unkooperativ zeigten“, berichtete Stadtsprecherin Susanne Stölting. Die Testergebnisse lagen am Montag noch nicht vor.

12.20 Uhr: In Duisburg hat es am Samstag erstmals mehr Genese als Infizierte gegeben.

SONNTAG, 12. APRIL: Coronafall in Asylunterkunft

20.25 Uhr: In der Asylunterkunft Memelstraße wurde ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Deswegen wurde am Samstag vor Ort begonnen, alle Bewohner zu testen. Bis die Ergebnisse vorliegen, müssen die Bewohner in der Unterkunft in Quarantäne verbleiben. Weitere Schritte können erst dann geplant werden, wenn die Laborergebnisse verlässliche Zahlen darüber liefern, wie viele Bewohner sich infiziert haben. Der infizierte Bewohner ist nicht mehr auf der Memelstraße, sondern wurde anderweitig untergebracht. Der Krankheitsverlauf ist bislang mild.

15:50 Uhr Nach Angaben der Stadt Duisburg sind 247 aktuell infiziert, 294 bereits wieder genesen. Acht Personen an dem Covid-19-Virus verstorben. Eine 66-jährige Frau verstarb am Samstagmorgen. Sie war wegen ihrer Covid-19-Erkrankung in einem Oberhausener Krankenhaus behandelt worden.

DONNERSTAG, 9. APRIL: Drei Recyclinghöfe gehen wieder in Betrieb

16.15: Die Zahl der Todesfälle ist in Duisburg von vier auf sechs gestiegen. Die zwei weiteren Toten würden zu bekannten Risikogruppen gehören, teilte die Stadt mit

13.30 Uhr: Wichtige Info für alle Eltern in Schlüsselpositionen: Für Eltern, die in der Pflege oder in der Medizin tätig sind, bietet die Stadt Duisburg auch über die Osterfeiertage Kinderbetreuung an.

11.30 Uhr: Das Duisburger Ordnungsamt kündigt für das Osterwochenende strenge Kontrollen der Coronaschutzverordnung an. Die Kräfte beim Ordnungsamt seien dafür im Vergleich zu vorherigen Wochenenden noch einmal verstärkt worden. Die Stadt weist daraufhin, dass unter anderem das Grillen im Park, sämtliche Veranstaltungen und Gottesdienste, der Betrieb auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Versammlungen von mehr als zwei Personen (Ausnahmen bei Verwandten in gerader Linie) verboten sind.

Über 660 Verstöße gegen das Kontaktverbot haben Stadt und Polizei bislang geahndet. Hinzu kämen auch viele „Vielzahl von Verstößen“ gegen das Grillverbot.

10.30: Uhr: Drei Recyclinghöfe in Duisburg nehmen nach Ostern wieder den regulären Betrieb auf. Es gelten jedoch strenge Regeln.

