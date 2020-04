Duisburg: Angriff auf Verlobte bleibt ungeklärt

Wegen Verstoß gegen das Ausländergesetz verurteilte das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz einen 31-jährigen aus der Duisburger Innenstadt zu einer Geldstrafe von 900 Euro (90 Tagessätze zu je zehn Euro). Zwei Gewalttaten, die dem Angeklagten ebenfalls vorgeworfen worden waren, konnte das Gericht in zwei Verhandlungstagen nicht aufklären.

Laut Anklage hatte der 31-Jährige am 24. Juli 2018 seine Verlobte in der gemeinsamen Wohnung im Dellviertel gewürgt und ihr mit einem Messer oberflächliche Verletzungen zugefügt. Die Beweislage erwies sich als unzureichend, nachdem die Hauptbelastungszeugin die Aussage verweigert hatte. Nachbarn hatten den Streit nur gehört und später Striemen am Hals der Frau gesehen.

Duisburg: Nur Verstoß gegen das Ausländergesetz bleibt übrig

Dass der Angeklagte sich bereits im Mai 2018 bei einer Kontrolle gegen Polizisten zur Wehr gesetzt hatte, stand aufgrund der Aussage eines Beamten dagegen fest. Doch ebenso wie bei der Beziehungstat zeigte der psychisch kranke 31-Jährige dabei Symptome, die es wahrscheinlich machten, dass er strafrechtlich gar nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Im Einverständnis aller Verfahrensbeteiligten wurden daher beide Anklagepunkte eingestellt.

Übrig blieb der Verstoß gegen das Ausländergesetz. Der Angeklagte war 2017 vom Ausländeramt aufgefordert worden, die Bundesrepublik zu verlassen, nachdem der Student innerhalb der Regelstudienzeit nur einen Bruchteil der geforderten Leistungsnachweise erbracht hatte. Der allerdings hatte sich, teils unter falschem Namen, weiter in Deutschland aufgehalten.