Duisburg-Bergheim: Josef Lück ist neuer Bezirksdienstbeamter

Duisburg-Rheinhausen. Polizeihauptkommissar Josef Lück ist seit sechs Wochen in Duisburg-Bergheim im Einsatz. Er ist Ansprechpartner für polizeiliche Fragen.

Duisburg-Bergheim hat einen neuen Bezirksdienstbeamten. Seit sechs Wochen ist Polizeihauptkommissar Josef Lück schon im Einsatz und macht das Bergheimer Bezirksdienstduo zusammen mit Mario Koske komplett.

Nun hat der Stadtteil zwei Ansprechpartner für polizeiliche Fragen des Alltags. "Die beiden Beamten kommen gut miteinander klar. Sie kennen sich seit 15 Jahren und waren als Team im Streifendienst auf den Rheinhausener Straßen unterwegs", erklärt die Polizei Duisburg in einer Mitteilung.

Josef Lück: 22 Jahre lang auf Streife in Duisburg Rheinhausen

Josef Lück absolvierte seine Ausbildung in Brühl und Linnich, war 22 Jahre lang als Beamter im Wach- und Wechseldienst in Rheinhausen auf Streife. "Für ein knappes Jahrzehnt arbeitete Lück dann auf der anderen Rheinseite im Polizeipräsidium, bevor er vor fünf Jahren zum Schwerpunktdienst auf die Wache Rheinhausen zurückkehrte", schreibt die Polizei.

Lück wisse, was die Menschen in Bergheim beschäftigt. "Im Moment dreht es sich in den Gesprächen häufig um Corona", berichtet der 57-Jährige. Auch seinen Job als Bezirksdienstbeamter beeinträchtigt das. So konnte er sich bislang nur in den wenigen offenen Geschäften vorstellen. Aufgrund der Pandemie sind die allermeisten Einrichtungen geschlossen.

Neuer Bezirksdienstbeamter in Bergheim: Augenmerk auf ältere Bevölkerung

Ein besonderes Augenmerk möchte Lück auf die ältere Bevölkerung und ihre polizeilichen Sorgen und Nöte legen. Aber auch für alle anderen polizeilichen Fragen habe das Bergheimer Duo ein offenes Ohr. Lück stellt klar: "Als Dorfsheriff komme ich einfach gern mit den Leuten ins Gespräch."