Duisburg: Bestatter verwechselt verstorbene Kinder in Klinik

Duisburg. Zu einer schrecklichen Verwechslung ist es am Donnerstag im Herzzentrum Meiderich gekommen. Als die Eltern einverstorbenes Mädchens (4 Monate) zur Bestattung abholen wollten, fiel nur durch einen Zufall auf, dass der Leichnam versehentlich zur Obduktion ins Bethesda-Krankenhaus gebracht worden war. Der Körper war trotz korrekter Kennzeichnung vom Bestatter mit einer ebenfalls verstorbenen Dreijährigen verwechselt worden, die sich zum gleichen Zeitpunkt in der Kühlkammer der Klinik befand, wie die Klinik bestätigt. Die Eltern sind entsetzt: „Wenn wir den Fehler nicht bemerken, bestatten wir womöglich das falsche Kind.“

Mutter wollte ihr Kind eigentlich nicht mehr sehen

Die kleine Lea war vor vier Monate mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen und seither im Herzzentrum behandelt worden. Trotz einer erfolgreichen Operation durch den Kinder-Herzchirurgen Dr. Thomas Scheid am 30. März war die Kleine am Mittwoch einem Lungenversagen erlegen. Am Donnerstagnachmittag kamen die Eltern mit einem Bestatter in die Klinik, um das Kind zur Beisetzung abzuholen. Die soll wegen der Feiertage erst am kommenden Dienstag auf dem Waldfriedhof stattfinden.

„Weil sonst niemand im Raum war, hat mir ein Mitarbeiter erlaubt, meine Tochter noch einmal zu sehen“, berichtet Sina Sherifoski. „Ein Zufall“, wie die Mutter sagt, denn eigentlich war das nicht vorgesehen. Als sich die Tür der Kühlkammer öffnete, sah sie aber nicht Lea, sondern die Dreijährige. „Ich bin zusammengebrochen“, so die Mutter, die das andere Mädchen ebenso kennt wie deren Eltern. „Unsere Kinder waren ja zusammen auf der gleichen Station.“

Klinik: Beide Körper waren mit Aufklebern und Namen gekennzeichnet

Das Entsetzen wuchs, als die Eltern erfuhren, dass das Lea zur Obduktion in die Hochfelder Klinik gebracht worden war. Dazu kam es allerdings nicht. Als die Angehörigen zum Bethesda geeilt waren, konnten sie dort den unversehrten Körper der Tochter im Empfang nehmen. Dort habe auch der Bestatter eingeräumt, für die Verwechselung verantwortlich zu sein. „Es hätte nicht passieren dürfen“, sagt Heike Lütfring, Pflegedirektorin des Ev. Klinikums. Die Körper seien wie immer eindeutig mit Aufklebern und Namen gekennzeichnet worden, auch die Transportpapiere des Bestatters seien korrekt gewesen. Auch der erhebliche Altersunterschied zwischen den Kindern hätte auffallen müssen. „Es tut uns allen sehr leid für die Eltern“, so Lütfring, „aus meinen 36 Berufsjahren ist mir kein ähnlicher Fall bekannt“.

Horrorvorstellung für Eltern: Das falsche Kind im Sarg

Der wäre sich sicher vor einer Obduktion aufgefallen, betont die Pflegedirektorin. „Da erfolgt ein doppelter Abgleich.“ Dass wegen der Feiertage aber am Dienstag womöglich das falsche Kind beigesetzt worden wäre, kann auch die Klinik nicht ausschließen. „Nicht vorzustellen, dass wir bei der Bestattung begonnen hätten, unsere Tochter zu suchen“, sagt Sina Sherifoski. Die Eltern behalten sich zivilrechtliche Schritte gegen den Bestatter. Eine Anzeige sei von Polizisten, die zum Bethesda gerufen wurden, nicht aufgenommen worden, berichten die Eltern. „Fehler passieren, aber das darf nicht wieder vorkommen. Wir möchten nicht, das anderen das Gleiche durchmachen müssen, wie wir“, sagen sie.