Duisburg: Betrüger geben sich als Gerichtsvollzieher aus

Duisburg. Die Polizei Duisburg warnt vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Gerichtsvollzieher ausgeben. Nummer des Amtsgerichts im Display.

Die Duisburger Polizei warnt vor Trickbetrügern, die sich als Gerichtsvollzieher oder Mitarbeiter der Pfändungsstelle ausgeben.

Die Betrüger haben mit der bislang unbekannten Masche am Montag und am Dienstag versucht, Menschen am Telefon hereinzulegen. Sie gaben am Hörer vor, dass bei den Betroffenen Altschulden registriert worden seien und man das Konto sperren müsse.

Anschließend forderten sie einen dreistelligen Betrag, den die Duisburger auf ein Konto im Ausland überweisen sollten. Wie professionell die Betrüger vorgingen, zeigt die Tatsache, dass sie mit einer Nummer des Amtsgerichts im Display anriefen. Dabei handelte es sich allerdings um die Faxnummer der Behörde.

Trickbetrug: Neudorferin wurde misstrauisch

Eine 38-Jährige aus Neudorf wurde während des Anrufs misstrauisch, recherchierte und stieß darauf, dass es sich bei der angezeigten Telefonnummer um eine Faxnummer handelt.

In einem weiteren Fall gab sich der Trickbetrüger als Staatsanwalt aus, der von einer 82-Jährigen 800 Euro forderte. Die Seniorin wurde skeptisch und alarmierte die Polizei – es blieb beim Versuch.

Die Polizei warnt im Zusammenhang mit den aktuellen Fällen: Wer keine Schulden habe, bei dem werde auch nicht gepfändet. Außerdem würden sich echte Gerichtsvollzieher nie Geld auf Konten im Ausland überweisen lassen.