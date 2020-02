Duisburg: Bewohner können nach Feuer nicht zurück in Wohnung

Die Feuerwehr Duisburg ist am Freitagnachmittag zu einem Wohnungsbrand ausgerückt.

Die Feuerwehr ist am Freitag gegen 15.10 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Quergasse in der Duisburger Altstadt ausgerückt. Die Bewohner des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand auf die Erdgeschosswohnung beschränken und löschen. Allerdings war sie nachher unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Familienmitgliedern unter. Der Rettungsdienst untersuchte drei Personen, ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Polizei Duisburg hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 45 Minuten beendet, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.