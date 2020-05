Duisburg: Billig-Rasierer online als Originalware verkauft

Wegen Verstoßes gegen die Kennzeichnungspflicht von Waren stand ein 47-jähriger Hamborner vor dem Landgericht in Duisburg.

Duisburg. Ein Familienvater hat Scherköpfe für Rasierapparate verkauft – und nicht angegeben, dass es keine Originalteile waren. Nun wurde er verurteilt.

In zweiter Instanz musste sich das Landgericht am König-Heinrich-Platz mit mehr als 300 Scherköpfen von Rasierapparaten. Ein 47-jähriger Hamborner hatte sie im Internet verkauft und dabei den Eindruck erweckt, es handele sich um Originalware der Firma Braun. Dabei waren etliche Geräte mit Ersatzteilen vom Flohmarkt repariert worden. Vor der Berufungskammer kämpfte der Familienvater nicht so sehr gegen eine Bewährungsstrafe, sondern vor allem um seine wirtschaftliche Existenz.

Denn das Amtsgericht Hamborn hatte ihn in erster Instanz wegen Verstoßes gegen die Kennzeichnungspflicht von Waren nicht nur zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt, sondern obendrein die Einziehung von 37.000 Euro angeordnet. Das entsprach der Summe, die der 47-Jährige mit seinem lukrativen Nebenjob über Jahre hinweg verdient haben soll. „Für meinen Mandanten würde das den finanziellen Ruin bedeuten“, so der Verteidiger.

Angeklagter erstand Ersatzteile auf Flohmärkten

Daran, dass der Elektriker nicht ausdrücklich darauf hinwies, dass es sich nicht um Originalware handelte, hatte wohl niemand im Gerichtssaal Zweifel. Die Herstellerfirma Braun, die irgendwann auf den Billig-Anbieter aufmerksam geworden war, hatte bei Testkäufen herausgefunden, dass rund ein Fünftel der Scherköpfe vielmehr mit Hilfe von Ersatzteilen, die nicht für den Verkauf bestimmt waren, repariert worden waren. Bartstoppel bewiesen auch noch, dass es keine Neuware war. Der Angeklagte hatte die Teile auf Flohmärkten erstanden.

Ob man den Familienvater, der fünf Mäuler mit 1600 Euro Bruttogehalt satt bekommen muss, allerdings ins wirtschaftliche Elend stürzen müsse, fragte sich nicht nur der Verteidiger.

Auch der Vorsitzende der Berufungskammer hatte seine Zweifel, ob der Gesetzgeber bei der Einführung der Möglichkeit, durch Straftaten erworbene Gelder zu kassieren, an diesen Fall gedacht haben mag. Zumal die Taten inzwischen Jahre zurück lagen.

Die Staatsanwältin war zuletzt bereit, von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch zu machen. Und so blieb es zwar bei der Strafe, die Einziehung der 37.000 Euro wurde allerdings zurück genommen.