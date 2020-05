Duisburg: BMW-Fahrer baut Unfall nach missglücktem Flirt

Duisburg. Nach einem missglückten Flirtversuch wollte ein BMW-Fahrer in Duisburg die Reifen durchdrehen lassen und krachte in ein geparktes Auto.

Missglückte Flirtversuche und das Machogehabe zweier junger Männer haben in Duisburg-Meiderich zu einem Unfall samt Fahrerflucht geführt.

Laut Polizei hielten sie mit ihrem BMW am Dienstag um 17.15 Uhr auf der Wiesbadener Straße auf neben einem geparkten Auto, in dem eine 18- und 22-Jährige saßen. Die Männer in dem BMW starteten mehrere Flirtversuche – allerdings ohne Erfolg. Die jungen Frauen ignorierten die Bemühungen.

Duisburg: Grauer BMW kracht in Citroen

Offenbar wollten die Männer dann zumindest mit ihrem Auto punkten, ließen die Reifen durchdrehen. Auch das ging jedoch schief: Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, krachte in einen geparkten Citroen und flüchtete.

Die beiden Frauen notierten das Kennzeichen des grauen BMW und gingen zur Polizei. Dort stellten die Beamten jedoch fest, dass das Kennzeichen an den Tagen zuvor an der Lösorter Straße von einem weißen Dacia gestohlen wurde.

Ermittler nehmen Hinweise entgegen

Die Polizei sucht nun nach den beiden Männern im BMW. Der Beschreibung nach sind sie zwischen 20 und 25 Jahre alt, haben kurze schwarze Haare und Vollbärte. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

+++Alle Nachrichten aus Duisburg senden wir Ihnen auch täglich mit unserem Newsletter zu+++