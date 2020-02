Duisburg. Die Boulder-Bundesliga kommt am 8. Februar ins Duisburger Monkeyspot. Zuschauer können Athleten in der neuen olympischen Sportart anfeuern.

Duisburg: Boulder-Bundesliga startet Samstag im Monkeyspot

Wer eine der neuen olympischen Sportarten aus nächster Nähe erleben will, hat dazu ab Samstag, 8. Februar, die Gelegenheit: An diesem Tag findet in der Boulderhalle Monkeyspot in Wanheimerort das Kick-off-Event der Boulder-Bundesliga statt. 2019 waren zu diesem bundesweiten Wettkampfformat fast 1.400 Athleten angemeldet.

Sie klettern in drei Ligen um den Titel: In der ersten Liga sind auch Profis anzutreffen, die zweite Liga richtet sich an Amateure – doch auch hier gibt es schon spektakuläre Bewegungen zu sehen. In der dritten Liga treten Hobbyboulderer an, die noch nicht so lange dabei sind.

Duisburgs Monkeyspot ist einziger Halt der Boulder-Bundesliga im Ruhrgebiet

Die Boulder-Bundesliga tourt durch verschiedene Hallen in ganz Deutschland, im Ruhrgebiet ist das Duisburger Monkeyspot der einzige Austragungsort. Die Athleten können sich dabei für das Finale am Ende des Jahres in Hamburg qualifizieren: Je mehr der insgesamt 15 Boulder sie schaffen und umso schwieriger diese sind, desto mehr Punkte gibt es für die Sportler.

Bouldern ist eine Disziplin des Kletterns. Die Sportart ist in diesem Jahr erstmals bei den Olympischen Spielen dabei.

Das Kick-off-Event im Monkeyspot, Neuenhofer Straße 91, läuft am Samstag von 9 bis 23 Uhr, den größten Andrang erwarten die Ausrichter zwischen 10.30 und 18 Uhr. Zuschauen und Anfeuern ist kostenlos – die Athleten freuen sich über Unterstützung.