Die Feuerwehr Duisburg rückte am Samstag, 4. April, zur Pizzeria Da Papa an der Ecke Mülheimer Straße/Moltkestraße aus.

Feuerwehreinsatz Duisburg: Brand in Pizzeria Da Papa in Duissern

Duisburg. Feuerwehreinsatz an der Mülheimer Straße: Die Pizzeria Da Papa an der Ecke Moltkestraße in Duissern stand am Samstagmorgen in Flammen.

Die Pizzeria Da Papa in Duissern ist am Samstagmorgen durch einen Brand schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr Duisburg rückte um kurz nach 10 Uhr zum Restaurant an der Ecke Mülheimer Straße/Moltkestraße aus.

Anwohner hatten Rauch aus dem Dach des Gebäudes an der Straßenecke gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlug Rauch aus dem Dach. Feuerwehrleute stellten bei der Erkundung im Inneren fest, dass die Fritteuse brennt – und dass keine Menschen im Haus waren.

„Das Feuer breitete sich schnell aus, so dass die Einsatzkräfte mit einem umfangreichen Löschangriff begannen“, berichtet der Lagedienst der Feuerwehr. Das Feuer konnte die Truppe schnell unter Kontrolle bringen. „Um Glutnester abzulöschen wurden Teile des Daches aufgenommen.“ Auf der Mühlheimer Straße kam es wegen der Löscharbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz und wurden vom Rettungsdienst unterstützt. Sie konnten ihren Einsatz um 11.16 Uhr beenden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, wie die Fritteuse in Brand geraten war. Der Einsatz konnte um 11.16 Uhr beendet werden.