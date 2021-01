Duisburg: Corona-Impfung der Generation Ü-80 bis in den Mai

Duisburg. Duisburg erhält 2.084 Impfdosen pro Woche für die Impfung der Über-80-Jährigen. Bis alle immunisiert sind, kann es vier Monate dauern.

Die Impfungen in den Senioren- und Pflegeheimen sollen in diesen Tagen auch in Duisburg weitestgehend abgeschlossen sein, ab dem 8. Februar dann die 32.000 Duisburger Ü-80-Jährigen im Impfzentrum immunisiert werden. NRW musste den ursprünglichen Starttermin um eine Woche verschieben. Das NRW-Callcenter der Kassenärzte mit Sitz in Duisburg hat bereits 1000 Telefonisten mehr im Einsatz: Wenn ab dem 25. Januar die Senioren die Einladung zur Corona-Impfung bekommen, dürfte es einen Ansturm auf die Rufnummer 116117 geben.

Denn Termine werden nach dem Motto: "Wer zuerst anruft, kommt zuerst dran" vergeben. Und genau deshalb befürchten erste Kommunen ein "Wettrennen der Impfberechtigten um erste Termine und Impfdosen", wie der Landrat des Kreises Viersen Andreas Coenen dieser Tage erklärte.

Impfung in Duisburg: Generation Ü-80 erst Ende Mai durch

In Duisburg geht man derzeit noch nicht soweit, von einem Wettlauf zu sprechen. Aber klar ist: "Sofern sich alle rund 32.000 Über-80-Jährigen Personen in Duisburg impfen lassen, wäre die Erstimpfung nach 14 Wochen und die Zweitimpfung nach 17 Wochen abgeschlossen", rechnet Stadtsprecher Falko Firlus vor. Heißt im Klartext: Erst Ende Mai wäre man in Duisburg mit dieser Gruppe durch.

Die Stadt Duisburg soll nach den Vorgaben des Landes zur Durchführung der 1. Impfung für die Über-80-Jährigen pro Woche 2.084 Impfdosen erhalten. In den ersten drei Wochen können somit insgesamt 6.252 Betroffene geimpft werden. Diese erhalten 21 Tage nach ihrer Erstimpfung eine Zweitimpfung, mit der am 21. Februar begonnen werden soll. Der hierfür notwendige Impfstoff, 2.084 Dosen pro Woche, wird vom Land zusätzlich zu den oben genannten 2.084 Dosen pro Woche geliefert.

Corona in Duisburg: Stadt hat keinen Einfluss auf Impfstoff-Mengen

"Das bedeutet, dass am 21. Tag sowohl die ersten Zweitimpfungen stattfinden, als auch neue Erstimpfungen", erklärt Falko Firlus und betont aber zugleich, dass dies der derzeitige Status-Quo auf Grundlage der bisher zugesagten Impfstoffe ist. "", so der Stadtsprecher. Duisburg hat wie alle Kommunen und Kreise keinen Einfluss auf die zugewiesenen Margen des Impfstoffes.

Und so ist bei den Impfwilligen weiterhin Geduld gefragt. Dass viele ältere Menschen verunsichert sind, wie sie an die Impfungen - und auch, wie sie zum Impfzentrum kommen, wenn sie nicht mehr richtig mobil sind, weiß auch der Sozialverband VdK. Der forderte bereits Verbesserungen bei den Abläufen der Impfungen. "Uns erreichen beim VdK viele Anfragen von Betroffenen, die große Probleme bei der Organisation eines Impftermins haben.

Viele von ihnen pflegen ihre Angehörigen zuhause, sind selbst pflegebedürftig und nicht mobil", sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Der Verband fordert, "dass Transporthilfen in die Impfzentren etwa durch Freifahrtscheine für Taxis zur Verfügung gestellt werden, oder Rettungssanitäter diese Aufgabe übernehmen." Wie das in Duisburg geregelt werden kann, ist noch offen.

VdK-Vorsitzender: "Auch pflegende Angehörige müssen als Impfberechtigte gelten"

Der VdK-Vorsitzende Horst Vöge erinnert zudem daran, dass nicht nur die über 80-Jährigen ab Februar geimpft werden. „Auch Menschen, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause versorgen, müssen so schnell wie möglich als Impfberechtigte gelten.“ Schließlich könnten sie ihre Kontakte als Berufstätige oder beim Einkaufen nicht gänzlich herunterfahren, woraus sich zwangsweise eine erhöhte Ansteckungsgefahr für ihre Familienmitglieder ergebe.

Mit Blick auf die Impfdosen, die Duisburg nun zugeteilt wurden, könnte dann aber aus dem Mai der Sommer werden, bis die nächste Risiko-Gruppe unter der 116117 einen Impftermin vereinbaren kann.