Duisburg: Das empfiehlt eine Expertin bei Küchenmessern

Die Auswahl an verschiedenen Messern für die Küche ist enorm. Und auch in vielen Haushalten finden sich viele Messer, die man meint zu brauchen. Doch wie viele Messer benötigt man wirklich? Worauf sollte man achten? Expertin Evelin Peters von Galeria Kaufhof Duisburg kennt sich aus und gibt Tipps.

Duisburg: Drei Messer sind im Prinzip ausreichend

Im Prinzip seien drei Messer ausreichend für de Start, sagt sie.,,Es kommt immer darauf an, was man genau zubereiten möchte’’, erklärt Peters. ,,In der Regel empfehle ich aber zum Einstieg ein Messer zum Schälen, eines, um Fleisch zu schneiden und dann noch eines, um Gemüse zu zerkleinern’’, sagt sie. Man könne beim Gemüsemesser auch zu einem Wiegemesser greifen, womit auch Köche arbeiten, doch ein großes Messer, das man auch ein wenig wiegen kann, sei völlig ausreichend für den Hausgebrauch.

,,Als nächstes könnte man noch ein Brotmesser dazu kaufen. Und wer wie die Profis kocht und schneiden will, dem stehen ohnehin alle Möglichkeiten offen. Es gibt sehr hochwertige Messer, zum Tranchieren etwa’’, sagt Peters. Wichtig sei es daher, sich vernünftig beraten zu lassen, damit man es vermeidet Messer zu kaufen, die man eigentlich nicht braucht. Außerdem empfiehlt sie bei den Preisen genau hinzusehen, auch hochwertige Messer seien regelmäßig im Angebot.

Nachfrage beim Küchenbedarf sehr hoch

Derzeit sei die Nachfrage beim Küchenbedarf und insbesondere bei Messern groß. ,,Viele Menschen achten derzeit auf ihre Ernährung, gesundes Essen ist ein Trend geworden, entsprechend legen viele Wert darauf, ihr Essen selbst zuzubereiten’’, weiß sie. Vor allem junge Menschen würden sich oft beraten lassen. ,,Auch Männer’’, sagt sie. ,,Sie helfen auch immer mehr mit und kochen gerne’’, sagt sie.

Messer sollten nach einiger Zeit geschliffen werden

Wichtig sei es, die Messer zu pflegen. Das fange damit an, dass sie nicht einfach in die Schublade gelegt werden sollten. ,,Ich empfehle Messerblöcke, wo die Messer am besten aufgehoben sind. Dort nutzen sie nicht ab, weil sie an anderes Besteck stoßen’’, sagt sie. Auch sollte unbedingt vermieden werden, die Messer in der Spülmaschine säubern zu lassen, da sie sonst an Qualität, sprich Schärfe verlieren.

Die Messer sollten in jedem Fall nach einiger Zeit geschliffen werden. Wenn man sich selbst daran wagt, müsse man das richtige Equipment haben. ,,Schleifstahl ist sehr effektiv, aber nicht einfach zu nutzen – das sollte man Profis überlassen’’, sagt sie. Manch Fachhandel übernehme das selbst, andere würden die Messer an den Hersteller schicken. ,,Wer selbst Hand anlegen will, dem empfehle ich einen Messerschärfer, wo man das Messer durchziehen kann. So wird gleichmäßig geschärft, man braucht nicht ganz so viel Geschick’’, sagt sie.