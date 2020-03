Duisburg: Dealer muss demnächst wieder hinter Gitter

Manchmal hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu. Diese tiefe Fußball-Weisheit trifft auch auf manchen Straftäter zu. So auf einen 31-jährigen Mann aus Laar. Gerade erst hatte er sich mit einem größeren Drogenvorrat eingedeckt, als ihn die Polizei bei einer Routinekontrolle auf der Windmühlenstraße in Beeck erwischte – mit 200 Gramm Drogen. Vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz gab es dafür zwei Jahre.

Marihuana, Ecstasy und Amphetamin hatten die Beamten bei dem Angeklagten gefunden. Und mehrere hundert Euro in der für Dealer typischen Stückelung. Durch seinen Verteidiger ließ der 31-Jährige ein Geständnis vortragen. Leugnen wäre wohl auch zwecklos gewesen. „Mein Mandant gibt den Vorwurf zu. Ein großer Teil der Drogen war für den Weiterverkauf bestimmt“, so der Anwalt.

Angeklagter berichtete von typischer Drogenkarriere

Der Angeklagte ergänzte, warum er sich auf den Drogenverkauf verlegt hatte: „Ich bin abhängig. Schon seit meiner Jugendzeit“, berichtete der 31-Jährige. Er habe es geschafft, immer mal wieder aufzuhören. „Doch ich wurde immer wieder rückfällig.“ Mit dem Dealen habe er seinen eigenen Konsum finanziert, so der arbeitslose Bauhelfer. Es sei wohl an der Zeit, sich endlich mal um eine vernünftige Therapie zu kümmern, meinte der 31-Jährige.

Das Schöffengericht räumte dem Angeklagten dafür ein gewisses Zeitfenster ein. Zwar sahen die Richter angesichts der einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten, der zur Tatzeit noch unter Bewährung stand, keine Möglichkeit, die Strafe erneut zur Bewährung auszusetzen. Aber sie entließen den 31-Jährigen aus der Untersuchungshaft. Bis zum endgültigen Haftantritt – wegen der Corona-Krise könnte sich das länger als üblich hinziehen – muss er sich regelmäßig bei der Polizei melden und nachweisen, dass er sich um eine Therapie bemüht. Ihm bleibt so die Möglichkeit, dass die Strafe zugunsten der Behandlung zurück gestellt werden könnte.