Duisburg: Dekoparadies Knüllermarkt öffnet nach Kurzarbeit

Duisburg. Ab Mittwoch öffnet der Knüllermarkt in Duisburg. Warum das Dekoparadies mit 2500 Quadratmetern wieder öffnen darf. So ist das Hygienekonzept.

Am Mittwoch öffnet der Knüllermarkt in Duisburg wieder seine Türen. Dann dürfen Besucher, unter Einhaltung hygienischer Vorgaben, wieder das Fachgeschäft für Deko und Wohnaccessoires an der Münzstraße aufsuchen. Geschäftsführerin Petra Manoah ist heilfroh: „Wir freuen uns, wieder zu öffnen. Wir sind zwar nicht systemrelevant, aber freuderelevant.“

Warum das XXL-Dekoparadies trotz 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen darf? Grund ist die vom Land NRW beschlossene Sondergenehmigung für Möbelhäuser. So sieht die Corona-Schutzverordnung vor, dass Einrichtungshäuser und Fachmärkte mit ähnlichem Angebot auch jenseits der Maximalgrenze von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche seit Montag öffnen dürfen. Darunter fällt auch der Knüllermarkt. „Wir bieten Wohnaccessoires und Möbel an“, sagt Geschäftsführerin Petra Manoah.

Knüllermarkt in Duisburg: Atemschutzmasken neu im Sortiment

Die vergangenen Wochen bezeichnet die Geschäftsfrau als „schrecklich“. „Als wir zugemacht haben, war es ein Schock.“ Zwar war der Knüllermarkt im Internet auch virtuell für Kunden da, doch „das ist kein Vergleich zum Tagesgeschäft“, sagt Manoah. Die 45 Mitarbeiter mussten zeitweise in Kurzarbeit.

Umtriebig blieb Manoah dennoch: Sie hat Atemschutzmasken bestellt und in erster Linie Altenheime und medizinische Einrichtungen beliefert. „Uns war es wichtig, unsere Helfer in Not, wie unsere Feuerwehr und weitere Institutionen, mit Atemschutzmasken zu versorgen.“

Zukünftig wird sie die sogenannten FFP2-Masken auch im Knüllermarkt anbieten. Eine Art Vorkaufsrecht haben aber weiterhin Altenheime und medizinische Einrichtungen. „Bitte einfach durchtelefonieren“, informiert die Geschäftsführerin. Aktuell seien ausreichend Masken auf Lager.

Knüllermarkt in Duisburg: Maximal 250 Kunden im Laden erlaubt

Apropos Mundschutz: Diesen tragen in nächster Zeit auch die Mitarbeiter im Knüllermarkt. Auch Kunden wird kostenlos ein einfacher Mundschutz angeboten. Darüber hinaus gibt es Sicherheitsstandards wie Markierungen am Boden, die Abstände vorgeben, Desinfektionsmittel für Kunden und Mitarbeiter, die ebenfalls an den Kassen hinter Schutzvorrichtungen stehen. Insgesamt 250 Kunden – also ein Kunde pro zehn Quadratmeter – dürfen sich auf der Verkaufsfläche aufhalten. Der Kundenstrom wird von Mitarbeitern kontrolliert. „Wir setzen alles daran, dass es hier sicher ist.“

Seit einem Vierteljahrhundert ist der Knüllermarkt in Duisburg eine der ersten Anlaufstellen zum Thema „schöner Wohnen“. Es werden Wohntrends und saisonale Dekoartikel angeboten. In der Weihnachtszeit und sogar schon Monate zuvor verwandelt sich der Knüllermarkt regelmäßig in ein Winterwunderland. Mit der Wiedereröffnung steht das Frühlingsprogramm im Mittelpunkt, mit bunten leuchtenden Farben. Der Knüllermarkt in der Duisburger Altstadt öffnet am Mittwoch ab 10 Uhr zu den üblichen Zeiten.