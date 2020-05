Duisburg: Der erste Fall für Hauptkommissarin Sofia Barucchi

Duisburg Marion Feldhausen hat den Duisburg-Krimi "Der Himmel so rot" geschrieben. Die packend erzählte Geschichte spielt in Deutschland und Italien.

Die Geschichte beginnt auf dem Kaiserberg, wo alte Lire-Münzen und das Skelett einer Frau gefunden werden. Sie endet auf einem Friedhof in Italien. Dazwischen liegen 200 spannende Seiten im neuen Krimi "Der Himmel so rot" von Marion Feldhausen. Hauptschauplatz ist Duisburg.

Marion Feldhausen, die jetzt am Niederrhein lebt, ist in Duisburg aufgewachsen. "Ich bin auf dem Kaiserberg Schlitten gefahren, war oft im Schwelgernpark", erinnert sie sich an idyllische Stunden ihrer Kindheit. Zu ihrem dritten Krimi haben sie auch die dunklen Seiten der Stadt angeregt: die Rockerszene und die Morde der 'Ndrangheta. Und es geht um Altnazis.

Von Verbrechen der Wehrmacht und Altnazis

Zentrale Themen sind die Verbrechen der Wehrmacht, die 1944 in Italien ganze Dörfer auslöschte und ihre Bewohner ermordete. Und es geht darum, wie die Täter von einst davon kamen und in der Bundesrepublik unbehelligt weiter lebten: wohlhabend und ohne Reue. Damit hat Marion Feldhausen auch in ihrem dritten Krimi ein brisantes Thema aufgegriffen. In "Himmelskinder" ging es um Menschenhandel, in "Friedensengel" um Waffenhandel.

Es sind politische Krimis, in denen Akteure aus Wirtschaft und Justiz nicht vor kriminellen Methoden zurückschrecken, um ihre miesen Geschäfte zu machen. Serienmörder interessieren sie nicht, sagt Marion Feldhausen, die in Düsseldorf Soziale Arbeit studiert hat und heute mit suchtkranken Strafgefangenen arbeitet. Sie brauche eine emotionale Quelle fürs Schreiben: Empörung, Entsetzen oder Trauer. So habe sie in Italien den Ort eines Massakers der deutschen Wehrmacht besucht. "Das fährt einem in die Knochen."

Eine Hauptkommissarin, die in Serie gehen darf

"Der Himmel so rot" ist ein sorgfältig recherchierter Krimi mit einer flott und packend erzählten Story und vielschichtigen Bezügen zwischen Vergangenheit und Gegenwart in Deutschland und Italien. Die Figuren sind differenziert und originell gezeichnet, allen voran die sympathische Duisburger Hauptkommissarin Sofia Barucchi. Eine Frau, die gerne in Serie gehen darf.

Marion Feldhausen: Der Himmel so rot, Crimina, 14 Euro, ISBN 978-3-89741-443-3. Eine Lesung ist geplant für den 8. September in der Buchhandlung Scheuermann am Sonnenwall.