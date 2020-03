Corona: Testzentrum an Duisburger Schule nicht öffentlich

Am Montagabend (16. März) haben Mitarbeiter der Feuerwehr und verschiedener Duisburger Hilfsorganisationen auf dem Parkplatz der Gesamtschule Süd in Großenbaum ein Coronatestzentrum errichtet. Wichtig für alle Bürger: Nur nach Überweisung des Hausarztes kann dort eine mobile Testung durchgeführt werden.

Zunächst gab es in den sozialen Medien Spekulationen darüber, was auf dem Parkplatz aufgebaut wird. Auf Anfragen von Anwohnern beim THW und den anderen Hilfsorganisationen hieß es, dass nichts gesagt werden dürfe. Die Gesamtschule Süd hatte schließlich auf ihrer Homepage die Schüler, Lehrer und Eltern über die Errichtung des Diagnosezentrums informiert. „Der Parkplatz und der Haupteingangsbereich der Gesamtschule werden für die nächsten Wochen absolute Sperrzone sein“, heißt es in der Mitteilung. Niemand dürfe sich dort mehr aufhalten. Zum Abholen noch fehlender Schulunterlagen sollten die Schüler oder Eltern den rückwärtigen Eingang benutzen. Nur kurzfristiges Parken sei dort noch möglich. Ab Mittwoch können keine Unterlagen mehr aus dem Schulgebäude geholt werden.

Coronatestzentrum: Veröffentlichung war so nicht geplant

„Das war sicher so nicht geplant, dass die Schule über das Diagnosezentrum im Internet informiert“, sagt ein Sprecher der Stadt Duisburg. „Wir haben in unserer Mitteilung extra auf die Angabe des Ortes verzichtet.“ Denn wichtig ist: Niemand soll das mobile Testzentrum ohne ärztliche Überweisung betreten. „Wir wollen mit der zusätzlichen Testmöglichkeit die Krankenhäuser und Arztpraxen entlasten und nicht dafür jetzt dort für Chaos sorgen“, so der Stadtsprecher.

Der Parkplatz ist nur für betroffene Patienten zugänglich, die vorher von ihrem Hausarzt angemeldet wurden. Foto: Christoph Wojtyczka / FFS

Das Fieberzentrum wird täglich von 8 bis 20 Uhr bereit sein, um Personen bei begründetem Verdacht auf eine COVID-19-Infektion zu testen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen potenziell infizierte Personen zunächst telefonisch Kontakt zu ihrem Hausarzt oder, außerhalb der Sprechzeiten, mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Rufnummer 116 117 aufnehmen.

Nur der Arzt entscheidet, ob eine Testung erforderlich ist. Ist dies der Fall, nimmt der Arzt die Daten des Patienten auf und übermittelt diese an das Testzentrum. Patienten müssen sich mit einem Personalausweis ausweisen. Getestet wird sitzend im PKW – der Patient muss und darf nicht aussteigen. Diese Vorgehensweise ist wichtig, um einer eventuellen Verbreitung des Virus vorzubeugen. Nach erfolgter Testung begeben sich die Patienten in häusliche Quarantäne, bis das Testergebnis vorliegt.

Stadt Duisburg informiert über das Testergebnis

Über das Ergebnis werden die getesteten Personen über die Mitarbeiter der Stadt Duisburg informiert. Für Patienten, die nicht selbst einen PKW fahren können, bietet die Stadt Duisburg nach wie vor die Möglichkeit des Testservice vor Ort an. Auch dieser kann nur durch den oben beschriebenen Mechanismus ausgelöst werden. Oberbürgermeister Sören Link: „Wir arbeiten in Duisburg weiter daran, unsere Stadt bestmöglich in dieser schwierigen Situation aufzustellen. Bitte helfen Sie sich und Schwächeren durch umsichtiges Verhalten. Zusammen sind wir stark im Team Duisburg.“

Achtung: Über die Notrufnummern 112 und 110 gibt es keine Informationen zum Corona-Virus oder zur Testung. Bitte wählen Sie die Notrufnummern nur im Notfall. Für allgemeine Fragen steht das städtische Servicecenter Call Duisburg unter (0203) 940049 zur Verfügung.