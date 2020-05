Am Wochenende wird die A 3 in Richtung Köln bei Duisburg gesperrt.

Autobahnen Duisburg: Die A 3 wird am Wochenende für Arbeiten gesperrt

Duisburg. Die A 3 ist am Wochenende zwischen Duisburg-Wedau und dem Kreuz Breitscheid in Richtung Köln gesperrt. Weitere Sperrung steht im Juni an.

Von Freitag bis Montag wird die A3 zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Wedau und dem Autobahnkreuz Breitscheid in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt.

Eine Umleitung führt nach Informationen des Landesbetrieb Straßen NRW über die A 40, A 59 und A 524. Ab Montagmorgen soll die A 3 dann wieder über drei Fahrstreifen befahrbar sein, kein Fahrstreifen wird mehr übergeleitet. Straßen NRW arbeitet bis Mitte Juni allerdings noch an dem Mittelstreifen.

A 3: Große Sperrung bei Duisburg im Juni

Eine weitere Vollsperrung ist außerdem von Freitagabend, 5. Juni, bis Montagmorgen, 8. Juni, geplant. Dann bleibt die A 3 zwischen Duisburg-Wedau und dem Kreuz Breitscheid in beiden Fahrtrichtungen dicht. In diesem Zeitraum sollen nach Angaben des Landesbetriebs 60.000 Quadratmeter Asphaltfahrbahn erneuert werden. Die Arbeiten markieren den Abschluss der dreimonatigen Sanierung in dem Streckenabschnitt, bei der auch sogenannte Sedimationsanlagen zur Regenwasserbehandlung gebaut wurden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Sie soll Regenwasser behandeln, um Grobschmutz, Schlamm und Leichtschmutz aus dem Straßenverkehr zu entfernen. Inklusive Asphalterneuerung belaufen sich die Kosten der Sanierung auf 6,6 Millionen Euro.