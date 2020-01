Duisburg: Die erste Prüfung für den B288-Tunnel beginnt 2020

Die Baustellen haben den Süd-Stadtteil Mündelheim und seine Umgebung fest im Griff. Der vierstreifige Ausbau der B 288 von Serm bis Krefeld, die Deichrückverlegung und jetzt auch noch die Sanierung, oder der eventuelle Neubau, der Uerdinger Brücke. Die Einwohner des kleinen Dörfchens finden das nicht so prickelnd, denn jetzt ist die B 288, die den Ort in zwei Hälften teilt, noch lauter als sonst schon. Der Mündelheimer Bürgerverein arbeitet schon länger an einer Lösung, die die B 288 im Ort ganz zum Schweigen bringen würde. Die Idee ist abenteuerlich – und unterirdisch.

Mündelheimer Bürgerverein will einen Tunnel für den Duisburger Süden

„Nichts anderes kommt für uns in Frage.“ So deutlich formuliert Axel Heyer vom Bürgerverein die Forderung, die B 288 im Bereich Mündelheim künftig unterirdisch zu führen. „Der Tunnelbau wäre nicht nur eine Lärmschutzmaßnahme, die beiden Hälften des Stadtteils könnten auch wieder zusammen wachsen“, erklärt Heyer. Für den Bereich über dem Tunnel, der jetzigen B 288, kann sich der Mündelheimer einen sogenannten Shared Space wie in der Innenstadt vor dem Stadttheater vorstellen, wo Fußgänger und Autofahrer gleichberechtigt verkehren.

Was zunächst wie eine abgedrehte Idee klingt, könnte den Stadtteil eines Tages lebenswerter machen. Die „Berliner Mauer“, so nennt Heyer die B 288, führe nicht nur zum Wertverlust von Immobilien im Ort, sondern auch zu weniger Lebensqualität für die Mündelheimer. Wann wächst also zusammen, was zusammen gehört? „Aufgrund der noch zu erfolgenden Abstimmungsprozesse kann ein realistischer Baubeginn nicht benannt werden“, stellt Gerlinde Quack, Projektleiterin Planung bei Straßen.NRW, klar. Zumindest haben die Straßenbauer das Projekt aber schon auf dem Radar, Axel Heyer war mit anderen Mitstreitern schon in Mönchengladbach bei Straßen.NRW.

Der erste Schritt für einen potenziellen Mündelheimer Tunnel steht kurz bevor

Dank der Tunnellösung auf der Duisburger B 288 könnte es auf der Korbmacherstraße bald immer so ruhig und leer sein. Momentan wird die Straße in einem Mündelheimer Wohngebiet von Pendlern und Lkw als Schleichweg genutzt. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

„Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung beginnt in 2020 und dauert zirka zwei Jahre“, erklärt Quack, die nächsten Schritte wären dann die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, die Vorplanung, die Vorentwurfsphase und schließlich das Planfeststellungsverfahren. Und weil das Projekt die Kinderschuhe noch nicht einmal an hat, lässt sich auch zur Finanzierung noch nichts Druckreifes sagen. Nur so viel weiß Quack schon: „Die gesamte Maßnahme wird durch den Bund finanziert.“

Wichtig ist aber, dass diese Maßnahme nicht zwangsläufig ein Tunnel sein muss. Nach der Umweltverträglichkeitsuntersuchung und der Variantenuntersuchung „werden alle sich ergebenden Varianten, auch ein Tunnel, mit ihren Auswirkungen untersucht und gegenübergestellt.“

Ein Tunnel könnte das Mündelheimer Ortsbild nachhaltig verändern

Obwohl die Tunnellösung also noch lange nicht in trockenen Tüchern ist, denkt Axel Heyer schon an die nächsten Schritte – und weitere Vorteile. „Die Tankstelle an der Kreuzung Uerdinger Straße/B 288 müsste im Falle eines Tunnels natürlich auch verlegt werden“, verdeutlich der Mann vom Mündelheimer Bürgerverein, „die hätte ja sonst keine Kunden mehr.“ Der Mündelheimer schlägt den Mannesmannacker als neuen Standort vor.

Dort könnte die Tankstelle dann auch zu einem richtigen Autohof wachsen, „um den Lkw-Fahrern, die jetzt auf der Mannesmannstraße übernachten, einen vernünftigen Platz zu geben.“ Den Brummifahrern gucke man jetzt morgens nämlich öfter „vor den blanken Hintern“ wenn sie aus ihren Schlafkojen krabbeln. Axel Heyer hofft auf den baldigen Fall der „Berliner Mauer“ durch die Tunnellösung – zuliebe der Mündelheimer, die der aktuellen B 288 „ihre Nerven opfern“ müssen.