Duisburg: Drogendealer zu laut zum Verpacken von Marihuana

Drei mutmaßliche Drogendealer haben beim Verpacken von Marihuana zu laut gesungen. Da rückte die Duisburger Polizei an. (Symbolbild)

Duisburg Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung konnte die Polizei Duisburg drei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festnehmen.

Starker Marihuanageruch kam den Polizisten entgegen bei einem Einsatz wegen ruhestörenden Lärms in Duisburg-Homberg. In der Wohnung auf der Eifelstraße saßen zwei 26-Jährige und ein 24-Jähriger am Freitag gegen 20.15 Uhr zusammen und verpackten Drogen.

Nach Angaben der Polizei lagen einige hundert Gramm Marihuana, Druckverschlusstütchen und eine Feinwaage bereit. Während ihrer "Arbeit" hatten sie offenbar laut gesungen und herumgepoltert, wie eine Pressesprecherin berichtet.

Die drei Männer wurden wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln einem Haftrichter vorgeführt. Zwei von ihnen kamen in Untersuchungshaft, gegen einen läuft jetzt eine entsprechende Anzeige. (aka)

