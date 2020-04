Duisburg: Ehemann von Mine O. wegen Totschlags angeklagt

Nach einem Streit tötete Ercan E. (28) seine Ehefrau Mine O. (26) in deren gemeinsamer Wohnung im Duisburger Stadtteil Kaßlerfeld. Seit Dezember sitzt er in Untersuchungshaft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben – allerdings wegen Totschlags und nicht wegen Mordes.

Die schreckliche Tat an der jungen Mutter hat im Herbst Duisburg bewegt: Einen Monat nachdem Ercan E. seine Frau am 7. September zwischen 19.30 und 21.25 Uhr tötete, meldete er sie bei der Polizei selbst als vermisst. Eine Mordkommission stellte Ermittlungen an, bei denen der 28-Jährige immer mehr unter Druck geriet: Am Abend des 5. Dezembers, einem Donnerstag, gestand er schließlich, seine Frau umgebracht zu haben. Nach Erkenntnissen der Polizei brachte er sie dann zunächst in eine Garage in Wanheim-Angerhausen und vergrub sie schließlich in einem Waldstück in Untermeiderich.

Duisburg: Ercan E. wird durch Pflichtverteidiger vertreten

In dieser Grube entdeckten Einsatzkräfte den Leichnam von Mine O.. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Dort fanden Einsatzkräfte den Leichnam der jungen Frau in der Erde. Bei einer Obduktion stellten Mediziner Spuren stumpfer Gewalteinwirkung am Hals fest. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll Ercan E. die Mutter des gemeinsamen Sohnes so lange gewürgt haben, bis sie erstickte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Kaßlerfelder seine Ehefrau tötete, weil sie sich von ihm trennen wollte. Den Entschluss dazu habe er nach Ansicht der Juristen spontan gefasst.

Ein Termin für ein Verfahren steht laut dem Duisburger Landgericht noch nicht fest.

Die 5. Große Strafkammer prüft derzeit Vorwürfe gegen Ercan E. und muss dann über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung entscheiden.