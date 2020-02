Duisburg: Einbrecher hebeln Schlafzimmerfenster auf

Bei zwei Einbrüchen in Duisburg haben die Täter in Wohnungen eingebrochen. Auf diesem Symbolbild nimmt die Kriminalpolizei Spuren.

Duisburg. In Rumeln-Kaldenhausen und in Hüttenheim sind Unbekannte in Wohnungen eingebrochen. In beiden Fällen stiegen sie über ein Fenster ein.

In zwei Fällen sind Unbekannte am Mittwoch in Duisburg in Wohnungen eingebrochen. Bei beiden Einbrüchen hebelten die Täter Schlafzimmerfenster auf.

Laut Polizei stiegen Einbrecher am Mittwoch zwischen 16.20 Uhr und 19.15 Uhr in Rumeln-Kaldenhausen in eine Wohnung an der Gartenstraße ein und stahlen einen Laptop und eine Uhr. Nach Erkenntnis der Spurensicherung kletterten sie zunächst auf den Balkon und hebelten dann das Fenster auf.

Auch der Bewohner einer Wohnung an der Heinrich-Bierwes-Straße in Hüttenheim meldete einen Einbruch: Zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr brachen dort Unbekannte über das Schlafzimmerfenster ein. Ob etwas gestohlen wurde, konnte der Mieter noch nicht überprüfen.

In beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 14 Zeugenhinweise unter 0203 280 0 entgegen.