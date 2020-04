Einbrüche Duisburg: Einbrecher steigen in Lauben in Obermeiderich ein

Duisburg. Unbekannte haben in einem Duisburger Kleingartenverein sieben Lauben aufgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Obermeiderich in sieben Lauben im Kleingartenverein „Schürmannshof“ an der Rheinholdstraße eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei müssen die Täter zwischen 19 Uhr am Sonntag und 11 Uhr am Montag in Obermeiderich zugeschlagen haben. Die Eigentümer prüfen nun, was gestohlen wurde. Das Kriminalkommissariat 34 sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in der Nähe des Kleingartenvereins aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

Zuletzt hatte es im Duisburger Stadtgebiet vermehrt Einbrüche in Lauben gegeben. Der Neudorfer Kleingartenverein (KGV) wurde gleich zweimal zum Ziel einer Einbruchsserie.