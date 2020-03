Duisburg: Einbruch in Neudorf – Polizei sucht Zeugen

Duisburg. Über die Balkontür sind Unbekannte in Duisburg-Neudorf in eine Wohnung eingebrochen. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt.

Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt nach einem Einbruch in Duisburg Neudorf.

Laut Polizei sind Unbekannten zwischen 12.30 Uhr am Freitag und 8.10 Uhr am Sonntag in eine Wohnung an der Grabenstraße eingebrochen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und flüchteten mit Geld und Schmuck als Beute. Zutritt verschafften sich die Täter offenbar über die Balkontür.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.