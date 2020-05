Duisburg: Erleichterung nach weiteren Tests in Demenz-WG

Duisburg. Erleichterung nach aktuellen negativen Corona-Tests: In Duisburg-Homberg können fünf Bewohner in ihre Demenz-Wohngemeinschaften zurückkehren.

Die sieben mit dem Coronavirus infizierten Senioren im Isolationsbereich von Demenz-Wohngemeinschaften in Duisburg-Homberg sind am vergangenen Montag noch einmal getestet worden. Dies teilte Thomas Kaczmarek, Geschäftsführer des zuständigen Sozialwerks St. Georg, auf Nachfrage der Redaktion mit.

Er hatte dies nach einem Fehler der Duisburger Feuerwehr eingefordert. Tagelang waren Proben nach Testungen von allen Mitarbeitern und Bewohnern der Einrichtung am vergangenen Montag in einem Kühlschrank vergessen worden, die so erst verspätet vom zuständigen Labor ausgewertet werden konnten. Danach gab es auch noch zwei neu infizierte Bewohner.

Demenz-WG: Bewohner können wieder in ihre Wohngemeinschaften

Die aktuellen Ergebnisse sorgen nun für Erleichterung. „Fünf dieser Tests sind negativ“, so Kaczmarek. Die entsprechenden Bewohnern können deshalb in Absprache mit dem Gesundheitsamt wieder zurück in ihre Wohngemeinschaften.

Eine Seniorin ist laut Kaczmarek nach wie vor positiv getestet und muss im Isolationsbereich verbleiben. Dies gelte auch für einen weiteren Bewohner, dessen Ergebnis noch nicht vorliege. Von vormals fünf erkrankten Mitarbeitern seien zwei bereits wieder im Dienst, eine weitere Kollegin soll im Laufe der nächsten Woche aus der häuslichen Quarantäne zurückkehren.

Kaczmarek betont, dass nach wie vor keine Besuche möglich sind. Aus Sicherheitsgründen stehe die gesamte Einrichtung weiter unter Quarantäne.