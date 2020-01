Duisburg. Ein Unbekannter hat auf der Großenbaumer Alle in Duisburg einen roten Ford in Brand gesteckt. Polizei prüft Zusammenhang zu Brandserie.

Duisburg: Erneut zündet Unbekannter Auto im Süden an

Ein Auto hat am frühen Freitagmorgen auf der Großenbaumer Alle gebrannt. Die Ermittler prüfen nun einen Zusammenhang zu der Brandserie im Duisburger Süden vom 19. Januar.

Kaum ist die Brandserie im Norden der Stadt vorbei und ein Tatverdächtiger festgenommen, könnte es im Süden weitergehen: Nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf dem 19. Januar auf den Straßen Am Dickerhorst und Am Dickelsbach innerhalb weniger Minuten 14 Wagen in Brand gesetzt hat, stand nun ein roter Opel Astra in Flammen, der auf dem Parkplatz der Unfallklinik geparkt war.

Pkw-Brand in Duisburg: Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Zeugen riefen um 4 Uhr die Polizei und Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte bereits das Heck des Autos lichterloh. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Abschleppdienst stellte das Auto sicher.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Ein Zusammenhang zu den Taten in Buchholz und Großenbaum werde nun geprüft, teilte die Polizei mit.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280 0 entgegen.