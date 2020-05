Duisburg: Festnahme bei NPD-Mahnwache landet vor Gericht

Duisburg. Ein 30-Jähriger muss sich in Duisburg wegen Widerstands verantworten. Er hatte sich bei einer NPD-Mahnwache einem Polizisten in den Weg gestellt.

Selbst Polizisten sprachen im Zeugenstand von einem merkwürdigen Einsatz, den ihnen eine Mahnwache der NPD am 30. August 2019 auf dem Ruhrorter Friedrichsplatz bescherte. Sie mussten die wenigen Teilnehmer vor Gegendemonstranten beschützen. Vor allem aber musste eine Polizeikette Kinder und Jugendliche fern halten, die – teils weil sie Erwachsene aufgestachelt hatten, teils weil es ihnen einfach Spaß machte – „Nazis raus“ riefen. Was folgte, führte nun zu einem Prozess vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Die Anklage warf einem 30-Jährigen Widerstand und gefährliche Körperverletzung vor: Der Mann habe sich gegen seine Festnahme gesperrt, wobei sich ein Polizist eine Schramme an der Schulter zuzog. Die Festnahme hatte allerdings eine Vorgeschichte: Ein Kind bezeichnete Beamte als „behindert“. Einer der Polizisten lief dem Jungen daraufhin hinterher. Der Angeklagte stellte sich ihm in den Weg gestellt.

Duisburg: Polizist macht Aussage vor Gericht

Vor Gericht wollte der 30-Jährige zu dem Vorwurf keine Angaben machen. Der Ordnungshüter (26), der „mit dem Jungen über dessen Verhalten gegenüber Polizisten“ hatte diskutieren wollen, sprach vor Gericht. Der Angeklagte habe ihn an einer Diensthandlung gehindert, meinte er. Er habe dem Jungen nicht nachrennen, sondern nur hinterherlaufen wollen.

Die Festnahme des Angeklagten, gegen die sich der 30-Jährige sperrte, ging allerdings gründlich schief: Im Gerangel stürzten drei Polizisten mit ihm in ein Polizeifahrzeug. Der 26-Jährige zog sich dabei eine Schürfwunde am Arm zu. Und es löste sich versehentlich Reizgas aus einer Sprühflasche.

Urteil: Milde Geldstrafe

Begeistert war der Strafrichter nicht. „Mit ein wenig Besonnenheit aller Beteiligten hätte dieses Verfahren vermieden werden können“, sagte er. Da er das Vergehen des 30-Jährigen an der untersten Grenze der Straftatbestände sah, verhängte er lediglich eine milde Geldstrafe von 300 Euro (15 Tagessätze zu je 20 Euro).