Duisburg: Feuerwehr löscht Brand bei Recyclingfirma

Duisburg. In Duisburg-Obermarxloh hat es einen Brand bei einer Recyclingfirma gegeben. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Die Feuerwehr in Duisburg ist zu einem Brand in einer Recyclingfirma in Obermarxloh gerufen worden. Hier sind ca. 150 m³ Altpapier in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte um 16.42 Uhr an der Recyclingfirma eintrafen, konnten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung aus einer Lagerhalle feststellen.

Die Feuerwehr begann umgehend mit massiven Löschmaßnahmen. Aktuell werden mehrere Strahlrohre im Außenangriff eingesetzt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Personen verletzt worden. Es kommt zur Zeit zu einer Rauchentwicklung im angrenzenden Bereich. Im weiteren Verlauf wird der Papierberg auseinandergezogen und die vorhandenen Glutnester abgelöscht.

Einsatz von mehreren Stunden

Die Bevölkerung wurde über die Warn-App Nina informiert. Momentan ist die Feuerwehr mit insgesamt fünf Löschzügen, dem Rettungsdienst und dem Führungsdienst vor Ort. Hierbei wird die Berufsfeuerwehr von zahlreichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Duisburg unterstützt.

Die Ursache der Brandentstehung wird Inhalt polizeilicher Ermittlungen sein. Die Feuerwehr Duisburg rechnet mit einer weiteren Einsatzdauer von mehreren Stunden. (red)