Duisburg: Feuerwehr rettet sieben Menschen bei Hausbrand

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand an der Wanheimer Straße in Duisburg-Hochfeld aus.

Duisburg-Hochfeld. Ein Kellerbrand in Duisburg-Hochfeld hatte sich am Mittwochnachmittag aufs gesamte Wohnhaus ausgedehnt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Als die Feuerwehrleute am Mittwochnachmittag (12. Februar) in Hochfeld eintrafen, hatte sich der Kellerbrand an der Wanheimer Straße bereits stark auf das gesamte Mehrfamilienhaus ausgedehnt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war viel Rauch in dem Gebäude und sieben Menschen konnten über die Drehleiter und über durch den Treppenraum gerettet werden.

Alle Bewohner wurden von einem Notarzt untersucht, eine Patientin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner konnten vor Ort in einem Linienbus die Löscharbeiten der der Feuerwehr abwarten. Drei Trupps mit Atemschutz setzte die Feuerwehr Duisburg ein, um die Menschen zu retten und anschließend den Brand zu bekämpfen.

Brandursache ist noch unklar

Das ausgedehnte Feuer konnte erst nach 45 Minuten unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, nachdem die Einsatzkräfte Glutnester bekämpft hatten. Die Nachbarschaft war laut der Behörde durch die Flammen nicht gefährdet. Der Rauch, der sich durch das Löschwasser verstärkte, verzog sich demnach aufgrund des Wetters schnell.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 33 Einsatzkräften an der Wanheimer Straße. Bislang ist noch unklar, wie der Brand entstanden ist. Gegen 16 Uhr rückten die Retter wieder ein.