Duisburg: Fisch Wilken versorgt Heimköche und Imbissfans

Fisch Wilken auf dem Sonnenwall ist eine Institution in Duisburg. Seit 70 Jahren können die Duisburger hier nicht nur einen echten Qualitätsimbiss zu sich nehmen, auch für die Hobbyköche daheim hat der kleine Laden in der Altstadt alles was das Herz begehrt. Geschäftsführer Peter Hornbach erklärt, welchen Fisch die Duisburger am liebsten essen, warum kulinarische Innovationen bei den Kunden nicht wirklich gefragt sind und woher die Ware des Fachgeschäfts kommt.

Duisburger Fischladen Wilken setzt auf Stammkunden – und ihre Lieblingsgerichte

„Der Seelachs ist natürlich der Renner“, erklärt Hornbach, „wir verwenden den dunkleren Fisch, der hat mehr Eigengeschmack, anders als der Alaska-Seelachs bei Nordsee und Co.“ Jetzt zum Jahresbeginn ist die Fischauswahl begrenzt, Kabeljau und Rotbarsch gibt es zum Beispiel erst in ein paar Wochen. Dafür sind vor allem die gesenkten Fangquoten verantwortlich, „die Ware die es gibt, geht dann im Preis natürlich nach oben“, weiß Hornbach.

Deswegen konzentrieren sich Peter Hornbach und sein Team momentan auf Süßwasserfische, etwa auf Forellen. Bei den Kunden ist aber ohnehin der Seelachs der Favorit. „Wir bieten oft neue Gerichte an, aber genauso oft hören wir ‘Mach mir das was ich kenne’ von den Kunden“, schmunzelt der Geschäftsführer. Backfisch mit Kartoffelsalat geht andauernd über die Theke, vor allem für die Stammkunden.

Stammkunden sterben weg, aber junge Duisburger sind auf den Geschmack gekommen

Einer, der Ahnung hat: Fischkoch Dirk Kuhlmann bereitet die Gerichte bei Fisch Wilken auf dem Sonnenwall in Duisburg frisch zu. Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

Davon kommen viele zu Fisch Wilken. Der Laden hat übrigens nicht direkt etwas mit der Fischmanufaktur auf dem Großmarkt zu tun, bekommt aber seine Ware vom bekannten Duisburger Fischhändler. „Wir sind eine Familie, und bis zum Großmarkt sind es ja auch nur knapp 800 Meter“, erklärt Hornbach.

Die Stammkunden, zum größten Teil älteren Semesters, sind eine aussterbende Gattung. „Leider“, seufzt Peter Hornbach, „aber immer mehr junge Menschen finden den Weg zu uns, die essen auffällig oft Bratrollmops.“ Die haben wahrscheinlich auch die Vorzüge eines echten Fischexperten erkannt, gegenüber Geschäften wie „Nordsee“, die Hornbach liebevoll das „McDonald’s des Fischs“ nennt. „Von Berlin über Hamburg bis München sieht da jedes Filet gleich aus. Das können sie mit Naturprodukten gar nicht schaffen.“

Imbiss ist der umsatzstärkere Geschäftsteil bei Fisch Wilken

Trotz des schwindenden Stammkundenpools ist der Imbissbetrieb bei Wilken wichtiger als der Verkauf von Rohfisch für Zuhause. „Zumindest umsatztechnisch“, ergänzt Peter Hornbach, „es kochen ja immer weniger Leute Zuhause, entsprechend essen auch mehr draußen.“ Die Kunden am geschäftigen Freitag stehen mit großen Augen vor der Theke. „Das ist ja schon beim Zuschauen interessant“, freut sich eine Kundin, während Koch Dirk Kuhlmann ein Filet entgrätet.

Duisburg Besondere Spezialitäten lassen Kunden schwärmen Die Kundenbewertungen im Internet loben Fisch Wilken fast ausschließlich. „Toll, viel Auswahl, immer frisch und lecker“, erklärt eine Google-Userin, ein anderer erklärt ganz kurz und knapp: „Top Qualität, Top Service.“ Auch auf „Tripadvisor“ sind die Kunden voll des Lobes. „Meine Hoffnung, in Skandinavien, den Niederlanden oder irgendwo ebenso guten Fisch zu bekommen, ist wiederholt enttäuscht worden“, erklärt ein Nutzer. Zu den Spezialitäten bei Fisch Wilken gehören neben den Klassikern wie dem Fischbrötchen auch Popcornshrimps oder das Backfischbrötchen mit Chilipanade.

Für eine andere Kundin gibt es noch ein bisschen Fischverschnitt für den selbst gemachten Fond, hinter ihr warten schon die nächsten Fischfans. Noch dazu bedienen die Mitarbeiter auch hungrige Duisburger, die von draußen durch das kleine Fenster bestellen. Peter Hornbach sorgt sich derweil um die Stürme vor Island. „Das sorgt natürlich auch wieder für höhere Einkaufspreise“, erklärt er, „denn egal ob sie eine Palette oder fünf Paletten Fisch fangen, die Preise für den Fischkutter und den Transport ändern sich ja nicht.“