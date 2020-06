Auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Meiderich Süd ereignete sich am vergangenen Samstag der Überfall auf eine Frau (61)

Raubüberfall Duisburg: Frau am Bahnsteig in Meiderich überfallen

Duisburg. Die Polizei sucht Zeugen für einen brutalen Überfall auf Frau (61) am Bahnhof Meiderich Süd am vergangenen Samstag.

Opfer eines brutalen Raubes wurde am vergangenen Samstagabend gegen 18.25 Uhr eine Frau auf dem Bahnsteig am Bahnhof Meiderich Süd. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Wie die Polizei berichtet, hatte die 61-Jährige am Gleis 5 auf den Zug gewartet, und sich bei einem Mann, der sich ebenfalls dort aufhielt, aber sie offensichtlich nicht verstand, nach den Abfahrtzeiten erkundigt. Als sie anschließend weiter auf den Zug wartete, griff der Manns sie von hinten an, riss ihr die Ohrringe heraus und raubte ihre Handtasche sowie ihr Handy. Anschließend flüchtete er in Richtung Ruhrort.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, etwa 25 -28 Jahre alt, blaue Augen, dunkelblonde kurze Haare, magere Statur. Er sprach schlecht Deutsch und war bekleidet mit kurzem hellen Oberteil und heller Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei unter 0203 2800 in Verbindung zu setzen.