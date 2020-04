Duisburg: Freitagspredigten im Ramadan per Livestream

Was Duisburger Christen an Ostern widerfuhr, steht nun auch der muslimischen Gemeinde im Ramadan bevor: Statt Gemeinschaft zu erleben und zusammen Gottesdienste feiern zu können, müssen Kirchen und Moscheen wegen des Corona-Virus’ geschlossen bleiben.

Was das für die Gläubigen bedeutet, erklärt Hülya Ceylan, Geschäftsführerin von Ditib NRW und Vorstandsmitglied der Merkez Moschee in Marxloh. „Der Ramadan ist ein ganz besonderer Monat für die Muslime, eine Zeit des Innehaltens, der Besinnung und der Hinwendung zu Gott und den Menschen, insbesondere zu Bedürftigen“, erklärt sie.

„Neben dem gemeinsamen Fastenbrechen finden tägliche gemeinschaftliche Gebete, Koranlesungen, gegenseitiges Einladen und überhaupt besondere Veranstaltungen statt.“ So veranstaltet die Gemeinde während des Ramadans normalerweise etwa ein gemeinsames Fastenbrechen auf dem Hof der Moschee und baut ein Zelt für Infostände und Leckereien auf.

Gemeinsames Fastenbrechen ist ein wichtiges soziales Ereignis

Es sei natürlich kein Problem, daheim zu fasten. Vor allem in den Gotteshäusern aber kommen die Menschen mit Freunden, Verwandten und Nachbarn zum Iftar zusammen, wie das abendliche Fastenbrechen auf arabisch heißt. „Das wird fehlen“, bekräftigt Ceylan. „Für viele Menschen ist das Fastenbrechen in der Moschee ein unverzichtbares soziales Ereignis, denn es bietet insbesondere allein lebenden, bedürftigen und älteren Menschen einen gesellschaftlichen Rahmen, die besondere Atmosphäre des Ramadans zu erleben.“

Seit der Kontaktsperre erschallt nach zwölf Jahren wieder der Gebetsruf von der Moschee Merkez Camii der Ditib in Duisburg. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Kontakte, besonders mit alleinstehenden Menschen pflegt die Gemeinde während der Pandemie online, am Telefon oder mit Abstand: „Die Ditib Jugend beteiligt sich an Nachbarschaftshilfen und Essensverteilungen. Wir haben unter unseren Gemeindemitgliedern und auch nichtmuslimischen Nachbarn kürzlich Datteln und Ramadankalender verteilt, darüber haben sich die Leute sehr gefreut“, schildert Ceylan. Die wöchentlichen Freitagspredigten werden per Livestream übertragen.

Die Moschee öffnet erst wieder, wenn Ansteckungen ausgeschlossen sind

Trotz der allgemeinen Lockerungen der Regeln in Nordrhein-Westfalen will die Gemeinde die Gläubigen vorerst nicht zurück in die Moschee rufen. „Wir möchten nichts überstürzen und laden erst dann wieder ein, wenn es handfeste Entwarnung bezüglich des Ansteckungsrisikos gibt“, betont Ceylan. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren klingt dafür während der Pandemie wieder der Gebetsruf durch den Stadtteil. „Das ist ein wertvoller symbolischer Akt. Der Gebetsruf spendet Muslimen Trost, Motivation und Halt. Man fühlt sich aufgefangen und auch akzeptiert.“ Zusammen mit den Kirchen ist der Gemeinde vor allem wichtig: „Wir wollen mit den Kirchen und Moscheen der Gesellschaft verdeutlichen: Das Leben geht weiter und wir stehen das zusammen durch.“