Duisburg: Fürs Filmforum-Autokino gibt es noch Karten

Duisburg Bis zum 10. Mai zeigt das Duisburger Filmforum noch Filme auf der Parkplatz am MSV-Stadion. Im Programm sind auch Kino-Hits der letzten Jahre

Für das Filmforum-Autokino an der MSV-Arena gibt es noch Karten für einige Vorstellungen vom 4. bis 10. Mai unter www.filmforum.de.

Noch nicht ausverkauft ist am Montag um 21 Uhr "Eoft - European Outdoor Film Tour"; beim größten

europäischen Outdoor Film Festival mit jährlich über 280 000 Besuchern geht es um Abenteuer, Outdoor und Reisen. Am Dienstag, 5. Mai, beginnt um 21 Uhr die wunderbar verfilmte Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft", am 7. Mai um 21.15 Uhr der Ruhrgebiets-Kultfilm "Bang Boom Bang - ein todsicheres Ding" und am 10. Mai um 21.15 ist das nostalgische Sportdrama "Le Mans 66" um eine Autorennen, das Geschichte schrieb, sozusagen ein Muss im Autokino.

