Duisburg: Gefälschte SPD-Plakate in Duissern und Neudorf

Auch in Duisburg haben Unbekannte große Poster in Werbe-Schaukästen aufgehängt, die auf den ersten Blick wie SPD-Plakate aussehen. Noch ist unklar, wer die professionell gestalteten Fälschungen mit Flüchtlingsmotiven und populistischen beziehungsweise sarkastischen Botschaften zur Corona-Krise in den Postervitrinen angebracht hat. Der Staatsschutz ermittelt.

SPD Duisburg distanziert sich: „hohe kriminelle Energie“

In Duisburg wurden die Poster und mindestens fünf unterschiedliche Motive am Donnerstag entdeckt, zum Beispiel in Neudorf an der Kammerstraße, in Duissern an der Schweizer Straße, in der Nähe des UCI-Kinos am Hauptbahnhof und nahe der Aakerfährbrücke.

In den Vitrinen des Außenwerbers Ströer hing an der Bushaltestelle Bismarck-/Oststraße in Uni-Nähe zum Beispiel ein Plakat, das Außenminister Heiko Maas zeigt. „Prioritäten jetzt: Spargel vor Menschenleben!“, steht darauf. Am Freitagmorgen war es bereits entfernt worden. Auf den Postern ist neben einem großen SPD-Logo auch eines mit den deutschen Nationalfarben und dem Slogan „Wir zuerst“ abgedruckt. Auf einem anderen Plakat ist zu lesen: „Großveranstaltungen in Deutschland: Abgesagt!“ – „Massenlager in Moria: Jeden Tag!“ Dahinter ist ein Foto abgebildet, das offenbar ein Flüchtlingslager zeigen soll.

„Die SPD Duisburg distanziert sich ausdrücklich von den getroffenen Aussagen und Inhalten dieser Plakate“, sagte am Freitagmorgen Sarah Philipp, kommissarische Vorsitzende des Unterbezirks. „Die Botschaften spiegeln ausdrücklich nicht die Positionen der SPD wider.“

Die nordrhein-westfälische SPD haben bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, unter anderem wegen Urheberrechtsverletzung, erklärte die Landtagsabgeordnete. Philipp verwies auf die „hohe kriminelle Energie“ der Verantwortlichen: „Die Poster sind professionell gestaltet. Es stellt sich auch die Frage, wie die Plakate in den Schaukästen angebracht werden konnten.“ Die Vitrinen sind offenbar nicht beschädigt worden. Werbeprofis sprechen von „Adbusting“ als Form politischer Guerilla-Kommunikation, wenn Gruppen Außenwerbung verfremden und illegal aufhängen.

Sarah Philipp sagte, es sei noch unklar, wie viele Plakate in Duisburg platziert wurden: „Wir sammeln die Hinweise und sorgen dafür, dass alle schnellstmöglich entfernt werden.“

SPD: „abstruse Fake-Kampagne“

Die Plakate waren am Donnerstag auch in Bochum, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Köln und Frankfurt aufgetaucht. Die Generalsekretärin der nordrhein-westfälischen SPD, Nadja Lüders, sprach von einer „abstrusen Fake-Kampagne“. „Es handelt sich bei den Plakaten um Fake-Plakate, die nicht von der SPD stammen und rechtswidrig in die Schaukästen in verschiedenen Städten angebracht wurden“, sagte eine Sprecherin des SPD-Parteivorstandes in Berlin. „Wir wissen derzeit noch nicht, wer dafür verantwortlich ist.“

In Essen entfernte die Polizei die Plakate. Der Staatsschutz ermittelt.