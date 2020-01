Duisburg: Großer Feuerwehreinsatz bei Karnevalssitzung

Großer Schreck, glimpflicher Ausgang. Beim „Funkenball“ der KG Rote Funken Duisburg am Samstag im Wyndham-Hotel Duisburger Hof neben dem Stadttheater hat es einen hotelweiten Feueralarm gegeben. Die gute Nachricht vorneweg: Verletzt wurde niemand.

Trotzdem wirbelte ein großes Aufgebot der Feuerwehr, das innerhalb von wenigen Minuten vor Ort war, den Abend ordentlich durcheinander. Die Einsatzkräfte hatten kein Verständnis dafür, dass die Show im Saal weiterlief, während die Retter nach der Quelle des Alarms suchten. Als die Gefahr abgewendet war, konnten die Karnevalisten wieder in geregelten Bahnen feiern.

Duisburger Karnevalisten kommen beim Feueralarm mit dem Schreck davon – Feuerwehr nicht amüsiert

Leider kein Kostüm: Beim Funkenball in Duisburg mischte die Feuerwehr auch im Saal das Publikum auf. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Doch von vorne: Nach dem Solo-Funkemariechen Hanna ziehen alle Würdenträger der KG Rote Funken lang und breit auf die Bühne im großen Saal des Duisburger Hofs. Unter vielen Lichteffekten marschiert die ganze Bagage ein – und mit viel Dampf aus den Rauchmaschinen.

Und genau der sollte sich später noch rächen. Als Funken-Präsident Thomas Knabner gerade seine Rede hält, scheint da noch jemand zu sprechen – auf Englisch, Französisch, Deutsch und in anderen Sprachen. Die Stimme aus dem Off ist kein Fehler der Tontechniker, sondern die Feueralarm-Ansage des Duisburger Hofs. „Ignorieren sie den Feueralarm, der ist gleich aus“, sagt Knabner noch - und hat eigentlich Recht, es brennt nämlich nicht, Die Feuerwehrmänner, die nur zwei Minuten nach dem ersten Alarm mit sechs Einsatzfahrzeugen vor dem Hotel stehen, wissen das aber natürlich nicht.

Offene Tür und Rauchmaschinen wohl der Grund für den Alarm

Vermutlich die Ursache: Als die KG Rote Funken Duisburg im Hotel auf die Bühne kommt, hängt schon viel Rauch in der Luft – möglicherweise der Grund für den Feuerwehreinsatz. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Mit Atemmaske und Sauerstoffflaschen hechten die Feuerwehrleute durch das Erdgeschoss des Hotels. Den bierseligen Humor der Karnevalisten können die Hotelgäste mit Blick auf den Alarm derweil nicht teilen. Als die Einsatzkräfte gerade Richtung Saal unterwegs sind, tummelt sich die internationale Kundschaft des Hotels in der Lobby oder vor der Tür – in der Annahme eines echten Feuers.

Nach kurzer Suche machen die Feuerwehrleute den verantwortlichen Brandmelder ausfindig – in einem Flur neben dem Saal. Nach ersten Erkenntnissen ist der Rauch aus den Effektmaschinen im Saal durch die offene Tür in den Flur gezogen, den die Kellner nutzen. Im Saal selbst hat kein Feuermelder angeschlagen.

Duisburg Schnell vor Ort dank Notrufsystem Weil der Feueralarm des Wyndham-Hotels Duisburger Hof mit einem Notrufsystem verknüpft ist, waren die Rettungskräfte der Feuerwehr sofort informiert. Eigentlich, erklärte eine Hotelangestellte, müsse im Falle eines Alarms jedes Zimmer überprüft werden. Weil der verantwortliche Feuermelder und die logische Erklärung für seinen Alarm schnell gefunden waren, bleib den Gästen des Hotels die Überprüfung der Zimmer aber erspart.

Der Einsatz ist eigentlich schnell beendet, die Beamten der Feuerwehr haben aber kein Verständnis dafür, dass die Karnevalisten den Alarm auf die leichte Schulter nehmen. „Das kann doch nicht sein, dass sie hier einfach weiterfeiern“, sagt ein Retter ungläubig zu einem Roten Funken, der in seiner roten Uniform neben dem Feuermann steht. „Was hätten sie denn gemacht, wenn es jetzt wirklich gebrannt hätte?“ Kurzzeitig steht sogar die Evakuierung des Saals im Raum, einige Gäste, inklusive Stadtprinz Sascha I., sind schon auf dem Weg nach draußen.

Die Karnevalsshow läuft weiter – mit Popschlagern aus Köln

Großeinsatz beim Funkenball: In Duisburg haben vermutlich die Rauchmaschinen für einen großen Einsatz der Feuerwehr beim Funkenball der Karnevalisten im Wyndham-Hotel Duisburger Hof gesorgt. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Während die Feuerwehr draußen nach einem Brandherd sucht, wird drinnen dem Frohsinn gefrönt. Nach Stadtprinz Sascha I., der mit Liedern und markigen Anekdoten die Lokalpatrioten im Publikum ordentlich heiß macht, kommt die Kölner Schlagertruppe „Colör – die Töchter Kölns“ auf die Bühne.

„Endlich wieder in Duisburg“, lautet einer der ersten Sätze von Frontfrau Ute Geller, und die Duisburger Jecken lassen sich das schmecken. Geschunkelt wird später natürlich auch noch, das Damenquartett ist aber auch in seinen Moderationen sehr beweglich. Kein Applaus an der geplanten Stelle? Kein Problem, Ute Geller hat den passenden Spruch parat. Bei so viel Showtalent lassen die Karnevalisten auch platteste Sätze durchgehen: „Ich glaube ganz einfach, das die Liebe immer unser Herz erreicht.“