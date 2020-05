Duisburg: Grünes Licht für das Soziokulturelle Zentrum

Duisburg. Das Duisburger Bauamt hat die Nutzungsänderung für die Räume am Stapeltor erteilt. Jetzt brauchen die Kulturschaffenden noch einen Ratsbeschluss

Grünes Licht hat jetzt das Duisburger Bauordnungsamt für die Einrichtung eines Soziokulturellen Zentrums gegeben. Nach einem halben Jahr planerischer Ungewissheit und wenigstens drei Jahren des politischen Hin und Her hat die Initiative „Du erhältst Kultur“ den ersehnten Nutzungsänderungsantrag für die Räume am Stapeltor in der Innenstadt.

„Jetzt brauchen wir nur noch einen Dringlichkeitsbeschluss“, so der Kulturschaffende und Sprecher der Initiative, Christian Wagemann. Denn die nächste Ratssitzung wäre erst im Juni. An den Ratsbeschluss jedoch ist auch eine Förderung im sechsstelligen Bereich für die kommenden drei Jahre durch Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen geknüpft. Zeit spielt also eine Rolle.

Die Initiative hofft jetzt auf schnelles Handeln

Schon ein Mal haben die Duisburger Verwaltungsmühlen die Fördermittel von 19.000 Euro verstreichen lassen, weil der Vorgang der Nutzungsänderung für das Gebäude am Stapeltor länger als gedacht auf sich warten ließ. Die engagierten Kulturschaffenden blieben zunächst auf Miete und Nebenkosten hängen, weil sie in Vorkasse gingen.

Die Initiative hofft diesmal auf schnelleres Handeln. Es wäre auch für den gerade ausgeschiedenen Kulturdezernenten Thomas Krützberg ein langersehnter Erfolg. Denn nicht zuletzt ist es auch seiner starken Überzeugungsarbeit in der Politik zu verdanken, dass dieses anfangs umstrittene Projekt knapp nach dem Ende seiner Amtszeit Wirklichkeit werden kann.