Duisburg Hbf: Verspätungen und Ausfälle für die Linie RB 32

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es auf der Linie RB 32 vom 21. bis zum 24. Februar zu Verspätungen. Der Halt in Duisburg entfällt.

Duisburg. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es auf der Linie RB 32 vom 21. bis zum 24. Februar zu Verspätungen. Der Halt in Duisburg entfällt.

In der Zeit von Freitag, 21. Februar ab 22.30 Uhr, bis Montag, 24. Februar 4 Uhr, kommt es aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG auf dem gesamten Fahrtverlauf der Linie RB 32 von Abellio im Netz der S-Bahn Rhein-Ruhr zu Verspätungen. Bahnfahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Außerdem enden und starten die Fahrten jeweils ab Oberhausen Hauptbahnhof. Der Halt Duisburg Hauptbahnhof entfällt. Ein Ersatzverkehr wird nicht eingerichtet. Alternativ können Fahrgäste die Linien RE 3 oder die Linie RE 19 nach/ab Duisburg Hauptbahnhof nutzen.

Bahnverkehr: Einschränkungen am Wochenende

Abellio weist darauf hin, dass es gleichzeitig auch auf den Linien RE 16, RB 40, RB 91 und RE 11 (RRX) von Abellio zu Einschränkungen in dem Zeitraum kommt. Das private Bahnunternehmen empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.