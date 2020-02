Duisburg: Hier kommen auch Karnevalsmuffel auf ihre Kosten

Helau! Alaaf! Tätää! Der Höhepunkt der Karnevals-Session naht. Ganz Duisburg ist im Ausnahmezustand. Ganz Duisburg? Nein. Ganz sicher gibt es auch einige Menschen in der Stadt, die dem jecken Treiben gerne entfliehen würden und sich dafür nicht zu Hause einschließen möchten. Höret her, liebe Karnevalsmuffel: Es gibt Hoffnung. Folgende Unternehmungen empfehlen sich, wenn man am langen Karnevalswochenende ganz ohne Pappnase und Verkleidung etwas unternehmen will.

Die Niederrhein-Therme an der Wehofer Straße im Revierpark Mattlerbusch bietet einen Rückzugsort für alle, die dem Karnevalstrubel entfliehen möchten. Die Therme ist am Wochenende ganz regulär geöffnet – auch am Rosenmontag. Zwischen 8.30 Uhr und 23 Uhr lädt die Wellnessoase mit einem abwechslungsreichen Aufgussprogramm zum Relaxen ein. Klangschalen-, Cocktailaufgüsse aber auch Frucht- und Kräuter-Kreationen und Joghurt- und Quark-Masken stehen auf dem Programm. Der Eintritt kostet ab 14 Euro für zwei und 17 Euro für vier Stunden. Die Tageskarte kostet 20 Euro.

Kontrastprogramm zum Kamellefangen: Wände erklettern und vegan brunchen

Kontrast-Programm zum Karneval gibt es auch in der Kletterhalle Monkeyspot an der Neuenhofstraße 91 in Wanheim. Dort können Gäste bouldern, also klettern ohne Sicherungsseil, dafür aber mit einer dicken und weichen Polsterung auf dem Boden. Die Wände sind etwa zwei bis 4,50 Meter hoch und sowohl für Einsteiger als auch Profis geeignet, da die einzelnen Strecken ganz unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen. Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 23 Uhr, sonntags ist bi 22 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 11 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder.

Wer keine Lust auf Berliner und Kamelle hat, ist gut beraten, am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr am veganen Mitmachbrunch der evangelischen Kirchengemeinde Walsum an der Schulstraße 2 teilzunehmen. Das Prinzip ist ganz einfach: Heiß- und Kaltgetränke, ausreichend Brötchen, süße und herzhafte Aufstriche sowie vegane Wurst- und Käsealternativen stellt die Gemeinde zur Verfügung. Darüber können Gäste eigene Speisen mitbringen. Beim Brunch können sich Gäste kennenlernen und Rezepte austauschen oder einfach so plaudern.

Schnitzel und Pommes in der Kneipe und ein geradezu jeckes Angebot im Zoo

Die Bissingheimer Kneipe Anne Tränke an der Straße Vor dem Tore lädt am Rosenmontag ab 18 Uhr zu „Oma Annes Oldie und Schni-po-sa-Abend“. Mit Oldies seien natürlich nicht die Gäste gemeint, sondern die Musik, heißt es seitens der Kneipe. Evergreens für Alt und Jung gibt es auf die Ohren. Dazu gibt’s lecker Schnitzel, Pommes und Salat.

Langsam erwacht der Zoo aus seinem Winterschlaf. Familie Katta genießt die ersten Sonnenbäder, die Gorilla-Gruppe tollt über die Außenanlage und die Riesenotter erfreuen sich an ihrem Outdoor-Pool. Pünktlich zum langen Karnevals-Wochenende gelten im Zoo die Sommer-Öffnungszeiten und ein geradezu jeckes Angebot: Pünktlich ab 11.11 Uhr gilt am Montag bereits der Preis des Feierabendtickets – Erwachsene zahlen nur 8 Euro, Kinder besuchen den Zoo am Kaiserberg für nur 5 Euro. Rosenmontag ist nur der Haupteingang an der Mülheimer Straße geöffnet.