Duisburg: Hunkemöller eröffnet noch im März im Forum

Duisburg. Der niederländische Dessous-Spezialist Hunkemöller zieht ins Duisburger Forum ein. Das hat Konsequenzen für die Filiale an der Königstraße.

Der niederländische Dessous- und Nachtwäsche-Spezialist Hunkemöller zieht ins Duisburger Forum. Das Unternehmen hat Details zum neuen Shop und zur Zukunft des Ladens an der Königstraße genannt.

Plakate hinter der Glasfassade des Ladenlokals kündigen eine baldige Eröffnung an, im Inneren werkeln am Montagmittag noch Handwerker – auf Nachfrage hat Hunkemöller bestätigt, dass die Filiale im Einkaufszentrum Forum am 14. März eröffnen soll.

Duisburg: Hunkemöller kündigt große Auswahl an Lingerie an

Neben „Oil & Vinegar“, ganz in der Nähe des Haupteingangs, möchte der Dessousspezialist dann eine Verkaufsfläche von 151 Quadratmetern bespielen. Eine genaue Anzahl von Produkten kann Catherine Sonne von Hunkemöller noch nicht nennen. „Es wird eine große Auswahl an Lingerie, Nachtmode und Bademode geben“, kündigt sie an.

Gleichzeitig erklärte das niederländische Unternehmen, dass die Filiale an der Königstraße schließt. Dort soll der 14. März der letzte Verkaufstag werden. Der Umzug von Hunkemöller vergrößert den Leerstand auf der Königstraße. Zuletzt hatte unter anderem der MSV Fanshop an der Ecke Königstraße/Sonnenwall geschlossen.