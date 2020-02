Duisburg: Im Finkenkrug schmeckt nicht nur das Bier

Duisburg. Wer sich einmal durch die Bierkarte des Finkenkrug trinkt, wird zweifelsohne auch satt. Wir haben aber das Essen getestet. So hat’s geschmeckt.

Drei Bier sind eine Mahlzeit. Was die wenigsten wissen: In der Studentenkneipe Finkenkrug in Neudorf kann man nicht nur aus mehr 300 Biersorten wählen, sondern auch gut essen.

Atmosphäre: Kneipe im besten Sinne. Wände und Decke sind mit Bier-Reklame tapeziert. In 45 Jahren sammelt sich einiges an. 1975 von einem linksideologischen Kollektiv als Möglichkeit für Studenten gegründet, sich nach der Vorlesung etwas zum Lebensunterhalt zu verdienen, gehört der Finkenkrug zur zweitältesten Studentenkneipe in Duisburg. Geschäftsführer Roland Jahn ahnt: „Viele glauben, dass die Uni nur wegen des Finkenkrugs gegründet wurde.“

Mittlerweile treffen sich hier nicht nur aktuell eingeschriebene Studenten, sondern auch ältere Semester gerne zum Stammtisch. Wie legendär die Gaststätte ist, lässt sich allein daran ablesen, dass der neue Bezirkspolizist zum Antrittsbesuch auch in den Finkenkrug kommt.

Service: In der Regel freundlich und schnell. Zum Semesterstart, wenn neue Kellner anfangen, muss sich der eine oder andere noch eingrooven. Auch wenn’s voll ist, sollte man Geduld mitbringen.

Geschmack: Die reguläre Karte hat typische Kneipenkost zu bieten: Burger, Pasta, Schnitzel – auch einige fleischlose Varianten. Die Linsen im indischen Eintopf hätten ein bisschen mehr Biss haben können, aber die Kartoffelsuppe der Aktionskarte schmeckte hervorragend. Überhaupt ist die wechselnde Wochenkarte eine Empfehlung, für die sich die Köche immer etwas einfallen lassen. Je nach Saison gibt’s dann auch mal Grünkohl oder Gänsekeule.

Besonderheit: Die Rostbratwürstchen von Metzger Becker stehen seit 1975 auf der Karte.

Fazit: Zu Recht seit Jahrzehnten beliebt.

Unsere Bewertung für den Finkenkrug:

Geschmack: 4/5 Punkte

Atmosphäre: 5/5 Punkte

Service: 4/5 Punkte

Preis-Leistungsverhältnis: 5/5 Punkte

Hinweis der Redaktion: Diese Gastrokritik entspricht dem subjektiven Geschmacksurteil des Testers. Bei unseren Tests geben wir uns nicht zu erkennen, bewerten unabhängig und bezahlen das Essen selbst.

Öffnungszeiten und Kontakt: Finkenkrug, Sternbuschweg 71 (Neudorf), Mo-Fr 12-1 Uhr, Sa 17-3 Uhr, So 10-1 Uhr. 0203 373 200, www.finkenkrug.de

Gastro-Spezial: Newsletter, Themenseite und Facebook-Gruppe

• Interesse am Gastro-Newsletter für Duisburg? Melden Sie sich hier an

• Zur Spezialseite mit Artikeln rund ums Thema Gastronomie in Duisburg

• Schicken Sie Ihre Mittagspausen-Tipps – hier stehen alle Infos

• Zur Facebook-Gruppe Gastro-Tipps: Essen und Trinken in Duisburg