Duisburg: Interaktive Gottesdienste mit Smartphone und Band

Gottesdienste, Kirche, Religion: Das sind nicht unbedingt die beliebtesten Themen der meisten Jugendlichen. Eine Gruppe junger Christen hat, zusammen mit Pfarrer Samuel Dörr, in Huckingen aber zumindest den ersten Schritt getan, um wieder mehr junge Duisburger in die Kirche zu locken. Zum ersten Gottesdienst kamen schon 60 Jugendliche, am Freitag stand die zweite Ausgabe an, unter dem Motto „Superhelden“. Was dieser Titel mit Religion zu tun hat und wie die Gruppe „GodCom“, so nennen sich die Veranstalter, einen Gottesdienst erarbeiten:

Duisburger Gruppe „GodCom“ setzt auf christliche Themen im modernen Gewand

„Entstanden sind wir aus den Überbleibseln der TenSing-Gruppe der Gemeinde“, erinnert sich Maurice Tiemann. „Wir wollten weiter Jugendarbeit machen“, ergänzt Lea Drückes, „da haben wir uns im Sommer 2019 als „GodCom“ gegründet.“ Tiemann und Drückes gehören mit Anfang 20 zu den älteren Semestern, das jüngste Mitglieder der achtköpfigen Gruppe ist gerade 13 Jahre alt geworden.

Einmal in der Woche trifft sich „GodCom“, der Name verweist nicht ohne Grund auf die größte Revolution der jüngeren Vergangenheit, das Internet. Wenn das Thema für den Gottesdienst erstmal gefunden ist, wird es medial aufbereitet, für junge Menschen, versteht sich. „Bei unserem wöchentlichen Treffen drehen wir oft Videos, das werden dann kurze Einspieler“, erläutert Maurice Tiemann das moderne Gewand der Gottesdienste.

Christliche Jugendgruppe erfindet neuen Superhelden

Bequem per Smartphone können die Besucher der Duisburger Jugendgottesdienste am Geschehen teilnehmen. Die Gruppe „GodCom“ der Auferstehungsgemeinde Süd präsentiert die Ergebnisse dann auf der großen Leinwand. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Die Hauptrolle in den Filmen für den „Superhelden“-Gottesdienst am Freitag spielt „Interman“, der Internet-Superheld. Den hat „GodCom“ eigens erfunden, die jungen Besucher in der Kirche dürfen aber auch während des Gottesdienstes selbst mitgestalten. Per Umfrage-App stimmen die jungen Christen ab, welche Superheldenfähigkeit sie haben. Das Ergebnis ist dann für alle auf der Leinwand sichtbar, der ganze Gottesdienst wird nämlich von einer Powerpoint-Präsentation begleitet.

Aber was, mögen sich alteingesessene Kirchgänger fragen, hat das jetzt mit Religion und Glauben zu tun? „Die Bibel ist im Grunde voll mit Superheldengeschichten“, erklärt Pfarrer Samuel Dörr, „und diese Helden sind nicht von sich aus super, Gott ist nämlich ihre Superkraft.“ Dass Gott „immer mit einem geht“, ergänzt Maurice Tiemann, sei die Kernaussage des Gottesdiensts, so wolle man die jugendlichen Kirchgänger abholen.

Nach dem Gottesdienst geht der Abend für die Jugendlichen noch weiter

Trotz des Erfolgs bleiben die „GodCom“ Mitglieder bescheiden. „Da kommen natürlich viele Konfirmanden, die bringen noch Eltern oder Freunde mit, da kommt schon was zusammen.“ Aber genau diesen Multiplikatoreneffekt wünschen sich die Veranstalter. Und die Chancen, dass die Fangemeinde der GodCom-Gottesdienste noch wächst, stehen gut. Dank der Band „Womm“ ertönt in den Gottesdiensten nämlich auch moderne Musik, „geistlich und weltlich“, erklärt Dörr.

Süd Nächste Auflage im März Der nächste Jugendgottesdienst von „GodCom“ findet am Freitag, 20. März, um 19 Uhr im Gemeindezentrum Huckingen, Angerhauser Straße 91, statt. Das Thema im März wird ein „Diy – Do it yourself“ sein. Die Besucher sollen einen tiefen Einblick in die Gottesdienstgestaltung erhalten. „Sehr meta“, schmunzelt Pfarrer Samuel Dörr. Mit dem Account „god.com_du“ hält die Gruppe ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden.

Wenn die Messe gelesen ist, geht es für die jungen Besucher noch weiter. Es gibt ein „Pen&Paper“, ein Rollenspiel also, Tischtennis und Staubwedelhockey. Die Gruppe hat außerdem noch Essen vorbereitet, ganz ungezwungen sollen die jungen Gläubigen dann gemeinsam Quatschen – über Gott, die Welt, und vielleicht auch über den Gottesdienst.