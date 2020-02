Duisburg: Junge Männer beißen DVG-Kontrolleure in U79

Um einer Fahrkartenkontrolle zu entgehen, haben zwei junge Männer zwei Kontrolleure in Duisburg in Bauch und Oberarm gebissen. Der 19- und der 24-Jährige konnten von der Polizei in Huckingen an der Haltestelle Kesselsberg zunächst festgenommen werden.

Wie Thomas Kehler, Sprecher der Duisburger Verkehrsbetriebe bestätigt, seien die beiden Ticketprüfer (38 und 39 Jahre) in einem Rheinbahnfahrzeug der Linie U79 unterwegs gewesen, als sie angegriffen und geschlagen wurden. Zuvor sollen die jungen Männer die Mitarbeiter als „Nazis“ beschimpft haben. Der Fahrer der Bahn habe wegen des Handgemenges die Polizei alarmiert.

Nach Angriff: Polizei bringt jungen Männer ins Gewahrsam

Nach eigenen Angaben rückten Polizisten am Freitagnachmittag um 15.10 Uhr zur U-Bahn-Haltestelle aus, überprüften die Personalien der Angreifer und brachten sie zur Beruhigung ins Gewahrsam. Wegen mangelnder Sprachkenntnissen konnten sie die Männer jedoch nicht befragen. Eine Anzeige wegen Bedrohung und vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Beleidigung wurde gestellt.

Der Gesundheitszustand der beiden Kontrolleure sei noch unklar. Grundsätzlich würden Mitarbeiter, die bespuckt oder gebissen wurden, sofort zum Arzt geschickt, um sie auf mögliche Infektionen zu untersuchen und ansteckende Krankheiten auszuschließen, so DVG-Sprecher Kehler.