Duisburg: Kai Magnus Sting schreibt Buch übers Abmurksen

Humor ist wichtig in schwierigen Zeiten. Und so ist es ein schöner Zufall, dass Kabarettist Kai Magnus Sting in Zeiten von Quarantäne und Homeoffice, in denen sich die Menschen langsam aber sicher auf den Keks gehen, ein „Handbuch des stilvollen Abmurksens“ vorlegt. „Das ABC des schönen Mordens“ heißt die Lektüre, die wahlweise als Roman, in einzelnen Kurzgeschichten oder als klassisches Nachschlagewerk gelesen werden kann.

Wichtig: Der Duisburger Kabarettist will am Ende nicht Schuld sein

Die Rahmenhandlung bestreiten die drei Hobbydetektive Alfons Friedrichsberg, Jupp Straaten und Willi Dahl. Sie sind eingesperrt in einem abgelegenen Haus, das vollgestopft ist mit Büchern und Lexika. Um dem eigenen Tod von der Schippe zu springen, müssen sie sich ein mörderisches Alphabet ausdenken; 26 Stunden haben sie Zeit. Fans von Kai Magnus Sting kennen die Herren schon aus Fällen wie „Tod unter Gurken“ oder „Die Ausrottung der Nachbarschaft.“ Krimi trifft auf (schwarzen) Humor.

Nun gut: Mordwerkzeug mit A? „Anaconda“ schlägt Friedrichsberg vor. Das Opfer liege im Bett, die Schlange legt sich um den Hals. Jupp Straaten fällt noch was Besseres ein: „Ausdauersport. Aufs Laufband binden und so lange rennen lassen, bis nichts mehr geht.“ Sie fantasieren weiter. Wie wäre es mit „Aussetzen“ in der russischen Taiga, bei minus zehn Grad? Auch eine Allergie des Opfers könnte manchem Mörder zupass kommen – wenn der denn vorher das Asthmaspray versteckt. Friedrichsberg treibt es schließlich auf die Spitze: „Abbeizen! Abbeizer auftragen, das Opfer schön in Klarsichtfolie einwickeln, damit alles einwirken kann. Und dann mit einem Spatel das Mordopfer abtragen.“ Straaten: „Also fast wie hobeln.“ Dahl korrigiert: „Dann wären wir ja beim H und nicht beim A.“

So geht es abstrus-amüsant weiter. Unter B wird Brigitte Badot genannt („Die hat bestimmt so manchen Mann auf dem Gewissen“.) Zu C fällt dem Trio Cellulitis ein, und bei Q geht mit dem Autoren der studierte Germanist durch: ,quengelige Querulanten quatschen quer‘ oder auch ,quietschende Quallen qualstern Quecksilber‘. N ist geradezu niederträchtig, denn da gehts um in Gift getränkte Nuckis, also Schnuller.

„Das hat schon Spaß gemacht, sich das auszudenken“, gibt Kai Magnus Sting zu und möchte sich gleichzeitig davor verwahren, dass der eine oder andere sich inspiriert fühlt. „Dieses Bändchen ist zwar ein Leitfaden für alle, die ihr Verhältnis zur Nachbarschaft, zum Partner, zum Vorgesetzten oder anderen unliebsamen Mitmenschen sinnvoll und endlich umgestalten wollen. Es versteht sich allerdings weder als Ratgeber noch als erzählendes Sachbuch.“ Mit anderen Worten: Der Kabarettist übernimmt keine Verantwortung. Sicher ist nur eines, wissen die drei Ermittler: „Lebendig werden sie hier nicht mehr rauskommen.“

Buchhandlungen bieten Lieferservice

Um die Duisburger mit neuer Literatur zu versorgen, haben die Buchhandlungen übrigens einen Lieferservice nach telefonischen Vorbestellungen eingerichtet oder bieten Online-Bestellungen an. Bücher bis zum Briefkasten oder bis zur Türklinke bringen beispielsweise die Buchhandlung Flummi aus Duissern, Lesezeichen aus Alt-Hamborn, Tausendundein Buch in Neudorf oder Elisabeth Evertz von der Buchhandlung Scheuermann.