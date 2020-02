Duisburg: Kinder aus dem ganzen Revier gehen in Bahn-Kita

Roswitha Stiegler ist Erzieherin mit Leib und Seele. Sie leitet seit 20 Jahren die AWO-Kita DB Cargo. Es war in Duisburg die erste betrieblich unterstützte Kindertagesstätte. Oft musste sich die 59-Jährige aber auch mit Kritik auseinandersetzen. „Kommen da auch schon so ganz junge Kinder zu euch in die Betreuung?“ So etwas wurde sie schon vor zwanzig Jahren gefragt. Den kaum verklausulierten Vorwurf verwandelt Roswitha Stiegler in einen Vorteil. Sie erwidert stolz: „Ja. Wir nehmen auch schon sehr kleine Kinder mit vier Monaten auf.“

Die Leiterin weiß, dass es erst recht heutzutage häufig vorkommt, dass Eltern wieder arbeiten wollen. Oder müssen. „Für Alleinerziehende oder auch Frauen, die sonst einen Karrierebruch erfahren würden, ist es wichtig, dass ihr Kind schon früh betreut wird“, sagt Roswitha Stiegler. Sie ist selbst Mutter von drei Kindern, hat mittlerweile auch Enkelkinder – und kennt das Problem. „Als berufstätige Großmutter kann ich auch nicht einspringen und auf meine Enkel aufpassen.“ Eine ganztägige Betreuung gehöre einfach zu dieser Gesellschaft.

Duisburg: AWO-Kita DB Cargo startete im Februar 1999

Kinder schauen in der Kita DB Cargo AG gemeinsam ein Buch an und spielen Foto: Kathrin Hänig

Die Kita der AWO startete im Februar 1999 mit einer Gruppe von 14 Kindern. Roswitha Stiegler erinnert sich: „Das waren 13 Jungs und ein vier Monate altes Mädchen. Das hatte dann direkt ganz viele Umsorger.“ Seit dem Jahr 2000 gibt es in der Kita DB Cargo auch eine zweite Gruppe. Insgesamt sind hier rund 30 Kinder in der Betreuung, jedes Dritte darunter noch unter drei Jahre alt.

Während die Kleinen in der Turnhalle toben, bereiten die Erzieherinnen den Flur für Karneval vor. An der Decke befestigen sie Sterne und Ballons, die Wände sind mit Alufolie in Silber gehüllt. „Wir feiern am Freitag Karneval mit dem Motto Weltall“, ruft ein kleines Mädchen über den Flur. Viele Familien, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, kamen aus den neuen Bundesländern nach Duisburg, als der Güterverkehr hier zentralisiert wurde. „Da kannte man die ganztägige Betreuung schon aus der Heimat. Doch für die Duisburger, auch meine Bekannten und Nachbarn war das erstmal befremdlich.“

Kinder kommen aus dem ganzen Ruhrgebiet

Heute kommen die Kinder, die hier in die Kita gehen fast aus dem ganzen Ruhrgebiet. Aus Marl, Dortmund oder Bottrop. Je nachdem woher die Eltern kommen, die bei der Deutschen Bahn arbeiten. Roswitha Stiegler ist es besonders wichtig, dass hier keine Kinder ausgeschlossen werden. So kann es im Laufe der Entwicklung eines Kindes vorkommen, dass plötzlich ein Handicap auftritt. Diese integrativen Kinder will Roswitha Stiegler in ihrer Einrichtung halten und fördern. „Es gibt zum Beispiel eine Frühförderung, wenn ein Kind nicht gut hören kann.“

Einmal die Woche kommt diese ins Haus und übt dann die Gebärdensprache. „So wachsen die Kinder dann auch zweisprachig auf“, sagt Roswitha Stiegler. Die betrieblich unterstützte Kita hat – logisch – vorwiegend Kinder von Eltern, die bei der Deutschen Bahn arbeiten. Viele davon arbeiten in Gleitzeit. Ab 6 Uhr morgens hat die Kita geöffnet. Bis 16 Uhr müssen die Eltern ihre Kinder wieder abholen.

Kita bekommt von der Bahn Zuschüsse

Nadine Aracic (links, Elternbeiratsvorsitzende) und Roswitha Stiegler (rechts, Kita-Leitung) Foto: AWO

Die AWO ist der Träger der Kita, die Deutsche Bahn der Betreiber. Die Kita bekommt von der Bahn Zuschüsse zum Beispiel für das Essen der Kinder oder auch eine Hauswirtschaftskraft. Da die Betreuung im DB-Gebäude an der Masurenallee angesiedelt ist, bezieht die Kita auch ihre Mahlzeiten aus der Kantine der Deutschen Bahn. „Wir besuchen auch mal die Kantine mit den Kindern. Und die Kleinen können tagesaktuelle Wünsche äußern. Das ist sehr schön und funktioniert gut“, erzählt Roswitha Stiegler. Außerdem erzählt sie, dass die Deutsche Bahn ein familienfreundlicher Arbeitgeber ist. „In vielen Bereichen gibt es Eltern-Kind-Büros, wo sich dann Kinder auch nach der Schule mit aufhalten dürfen“, sagt die Leiterin.

In ihrem Büro leben zwei Wellensittiche, die sie dort auch fliegen lässt. Dann hängt ein Warnschild an der Tür, damit alle in der Kita Bescheid wissen. „Die Sittiche hat mal eine Mutter mitgebracht und da man die ja nicht alleine halten darf, ist immer mal wieder ein neuer dazu gekommen, wenn einer gestorben ist.“Für Roswitha Stiegler ist die Vereinbarkeit von Kind und Beruf wichtig. Auch sie hat es als Mutter noch erlebt, dass sie sich zwischen Kindern und Beruf entscheiden musste. „Ich möchte den Menschen eine Möglichkeit geben, eine Wahl zu haben“ sagt die Duisburgerin. Für sie ist klar, dass alle Bildungschancen und Förderung erfahren sollen. Außerdem sei es nicht wichtig, wieviel Zeit Eltern und Kinder zusammen verbringen, sondern auf die Qualität käme es an, so die Kita-Leiterin. Roswitha Stiegler spricht sich für mehr Toleranz gegenüber berufstätigen Eltern aus. „Das Leben hat sich nun mal geändert. Ich wünsche mir, dass mehr Unternehmen motiviert werden, eine Kita zu erschaffen.“ Für sie ist klar: „Die Menschen profitieren davon und das Unternehmen auch.“

Gewinn für Berufstätige

