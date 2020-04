Duisburg: Kinder entwickeln als Opernmacher einen Film

Die Kreativen haben in den Osterferien alles von zuhause aus entwickelt. Am 2. Mai ist Film-Premiere.

Duisburg/Düsseldorf. In den Osterferien haben über 70 Kinder mit professioneller Unterstützung einen animierten Kurzfilm mit Musik entwickelt: „Völlig von der Rolle“.

Das digitale Osterferienprojekt der Jungen Oper am Rhein, an dem sich über 70 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren beteiligt haben, hat am Samstag, 2. Mai, um 19 Uhr Premiere auf der Website www.operamrhein.de, bei Facebook und Instagram: Der animierte Kurzfilm heißt „Völlig von der Rolle“.

Jeweils 15 Kinder haben in Werkstätten mit professioneller Unterstützung die Story, Musik, Geräusche und Bilder für den Film entwickelt, dem Kinder der Deutschen Schule in Caracas und des Kinderchors am Rhein sowie Malte und Anna Arkona ihre Stimmen leihen. „Opernmacher – die Kurzfilmausgabe“ orientierte sich am langfristig angelegten Kreativprojekt „Opernmacher 2.0“.

Auch Kinder aus Caracas waren dabei

Die Fantasiereise zur momentanen Alltagssituation entstand in der Erzählwerkstatt unter Leitung des Schriftstellers Sascha Pranschke. Zu dieser Story wurden in der Musikwerkstatt mit Komponist David Graham Musik, Geräusche und Gesangstimmen erfunden.

Mit Illustratorin Elisa Kuzio entwickelten die Kinder zur Geschichte und ihrer Musik eigene Bilder, die zu einem Kurzfilm animiert werden. Unter der Leitung von Sabina López Miguez haben 15 Mitglieder des Kinderchors am Rhein und zwölf Kinder aus Caracas die Gesangspartien eingesungen. Prominente Unterstützung kam von Malte Arkona, KiKA-Moderator und Pate der Jungen Oper am Rhein: Er und seine Frau Anna Arkona übernahmen Gesangs- und Sprechrollen.