Duisburg: Kleingärtner ärgern sich über fehlende Parkplätze

55 Gärten und nicht mal halb so viele Parkplätze: Ganz einfach hatten es die Mitglieder des Kleingartenvereins Ruhrdeich noch nie, wenn sie mit dem Auto ihr Kleinod an der Ruhr ansteuerten. ,,Wir haben uns immer ganz gut arrangiert’’, sagt Udo Nastasio, der seit 35 Jahren Mitglied in dem Verein ist und dort bei gutem Wetter gerne viel Zeit verbringt. Jetzt würden die Stellplätze knapp: Nur noch zwölf seien geblieben.

,,Es war gut machbar, weil viele Mitglieder auf die Parkbucht auf der anderen Straßenseite des Ruhrdeichs ausgewichen sind’’, sagt er. Er erklärt, diese seien zu großen Teilen dem Ruhrtalradweg gewichen, und jetzt herrsche Chaos. Zwei Kleingartenanlagen liegen zwischen der A40 und der Ruhr am Ruhrdeich dicht nebeneinander. ,,Parken war da nie einfach, aber die anderen haben doch ein paar Plätze mehr als wir’’, sagt Nastasio.

Der KGV Ruhrdeich ist auf der ersten Fläche neben der Metro in Richtung Mülheim angesiedelt. Eine Parkplatzsuche im benachbarten Gewerbegebiet sei keine Option. ,,Wir können ja schlecht auf den Parkplätzen der Autohäuser parken’’, sagt Nastasio. ,,Und sonst ist überall Halteverbot auf den Straßen in der Nähe’’, sagt er.

Spaziergänger kämpfen auch um Parkplätze und halten oft im Gebüsch

Die Haltebucht und der Bürgersteig am Ruhrufer sei daher immer eine gute Lösung gewesen für alle, die eben keinen Platz direkt am Garten bekommen konnten. ,,Am Wochenende war es trotzdem manchmal nicht leicht, da dann an der Ruhr auch viele Spaziergänger mit ihren Pkw gehalten haben’’, sagt er. Diese kämen natürlich auch jetzt noch in der Freizeit an die Ruhr – und ärgern sich genauso über fehlende Parkplätze, weiß Nastasio zu berichten. ,,Jetzt ist es so, dass alle auf die andere Straßenseite ausweichen und halb im Gebüsch stehen’’, berichtet er. ,,Aber wo soll man auch hin? Der Radweg ist eine tolle Sache, aber dass jetzt niemand mehr parken kann, ist ja auch nicht schön’’, sagt er.

Die Stadt Duisburg hält die Parkmöglichkeiten für die Gärtner für ausreichend

Die Stadt hält die Parkplatzsituation für durchaus annehmbar. Für die beiden Gartenvereine gebe es insgesamt drei Parkplätze, teilt Stadtsprecher Malte Werning mit. ,,Dazu gehört der Parkplatz direkt innerhalb der Anlage des KGV Ruhrdeich sowie der Parkplatz am Verbindungsweg zwischen den beiden Kleingartenvereinen, die beide insgesamt rund 20 Stellmöglichkeiten bieten’’, sagt er. Direkt östlich des Geländes des KGV Berliner Brücke befinde sich eine weitere Parkmöglichkeit, sie erfordere nur einen kurzen Fußweg.

,,Die Anzahl der Stellplätze entspricht üblichen Erfahrungswerten’’, erklärt er weiter. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Parkmöglichkeiten knapp werden können, wenn mehr Kleingärtner bei guter Witterung mit dem eigenen Auto anreisen. Zu den Parkplätzen am Ufer nimmt er auch Stellung: ,,Entlang des Ruhrdeichs befinden sich im Einzugsgebiet der Kleingartenvereine keine ausgewiesenen Parkplätze im Straßenbereich. Auch vor den Bauarbeiten für den Ruhrradweg war das Parken mit Kraftfahrzeugen weder auf dem Rad- noch auf dem Gehweg erlaubt’’.